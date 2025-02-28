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URLA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

URLA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 00:00

T.C. URLA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

20.01.2025

Sayı : 2016/3 Tereke 

Konu : ilan

İLAN

T.C. URLA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/3 Tereke

Mahkememizde görülmekte olan tereke davasının yapılan yargılama sırasında verilen ara karar gereğince;

Urla Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/438 CBS dosyasında 20/02/2016 günü izmir İli, Urla ilçesi, Zeytinler Mah. Çılga Koyunda ölü olarak bulunan ve açık kimliği belli olmayan müteveffanın kimlik bilgileri tespit edilemediğinden, mirasçısının bulunup bulunmadığı veya mirasçılarının tamamı bilinmediğinden hak sahiplerinin en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri, aksi halde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Devlete geçeceği, müteveffanın yabancı uyruklu olduğunun anlaşılması halinde vatandaşı olduğu konsolosluğa terekenin verileceği, TMK'nin 594. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 20/01/2025

#ilangovtr Basın no ILN02181807