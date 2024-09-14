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ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 00:00

 

İLAN

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti belediyemize ait olup İlçemiz İmran Mahallesinde bulunan, aşağıda mevkisi, cinsi, pafta, ada, parsel, bağımsız bölüm nosu, m² miktarı ve muhammen satış bedeli ile geçici teminatları belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle ve özel şartnamesi hükümleri dâhilinde satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

1- İhale 01.10.2024 Salı günü saat 15.30’dan itibaren 15 er dakika ara ile Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak istekliler aşağıda bilgileri verilen taşınmazların geçici teminatlarını ilgili ihale saatinden en geç bir saat önce belediyemize yatıracak olup, geçici teminatı yatırmayanlar ve belediyemize Su, Emlak, ÇTV, vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.

3- Satışı yapılacak olan taşınmazların satış tarihinden itibaren peşin olarak yada 3 taksit halinde ödenmesi halinde kanuni faiz oranları üzerinden vade farkı alınacak olup ödenmemesi durumunda, ihale tek taraflı olarak fesh edilerek geçici teminat belediyemize irad kaydedilecek ve alıcının belediyemize o güne kadar yapmış olduğu ödeme belediyemizce 1 yıl içerisinde (Her hangi bir gecikme cezası yada faiz ödemeden) iade edilecektir.

4- İhaleye herhangi bir firma, şirket yada kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (İhaleye Katılma Yetkisi Noter onaylı) ibraz etmesi şarttır.

5- Taşınmazların tapusu, alıcının taşınmaz bedelinin tamamını ödemesine müteakip verilecektir.

6- İhaleye ait ilan, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya ait olacaktır.

7- İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

8- Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 10.09.2024

TAŞINMAZLARIN 

MEVKİİCİNSİPAFTAADAPARSELBAĞ. BÖL. NOM² MİK. BrütMUH. SATIŞ BEDELİGEÇİCİ TEMİNATI
İMRANİŞYERİ146311.Kat 283,57 m²6.800.000,00 TL204.000,00 TL
İMRANLOJMAN146312. Kat 383,57 m²6.150.000,00 TL184.500,00 TL

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

#ilangovtr Basın no ILN02089640