URAY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda belirtilen mükelleflere ait ödeme emirleri bilinen adreslerinin olmaması, bilinen adreslerine tebliğ yapılamaması ve muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı adresinin bulunmaması, yabancı memleketlerde bulunmaları nedeniyle tebliğ yapılmasına imkan bulunmaması ve başkaca nedenleri ile tebliğ edilememiştir. İlgililerin iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15 (onbeş)'inci gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde yerinde, taahhütlü mektup veya telgrafla adres bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat etmiş ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. İLAN OLUNUR.