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URAY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

URAY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 00:00
MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
URAY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İ L A N
MÜKELLEFİNÖDEME EMRİ
Sıra NoVergi NoAD/UNVANADRESNEV'İDÖNEMİÖDEME EMRİ NOMİKTARI (TL)
17690835410RORY CORMAC SHANAHAN(0510289860-ALFA GEMİCİLİK İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ-Kanuni Temsilci)KPS KAYDI YOK0010-0015-0033-1084-3074-30802019-20252026060866U4600000026.484.985,00
27690835410RORY CORMAC SHANAHAN(0510289860-ALFA GEMİCİLİK İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ-Kanuni Temsilci)KPS KAYDI YOK0010-0015-1084-30802020-20212026060866U4600000036.120.113,33
37352234311RÜYA ANI TURİZM ACENTESİ EMLAK OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(Şirket Müdürü TC.24382962770-KENAN ARMAĞAN)KPS KAYDI YOK0033-1084-3074-308020252026052066U4600000067.616.626,74
 Yukarıda belirtilen mükelleflere ait ödeme emirleri bilinen adreslerinin olmaması, bilinen adreslerine tebliğ yapılamaması ve muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı adresinin bulunmaması, yabancı memleketlerde bulunmaları nedeniyle tebliğ yapılmasına imkan bulunmaması ve başkaca nedenleri ile tebliğ edilememiştir. İlgililerin iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15 (onbeş)'inci gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde yerinde, taahhütlü mektup veya telgrafla adres bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat etmiş ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. İLAN OLUNUR.

 

#ilangovtr Basın no ILN02531241

 