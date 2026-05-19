ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

44 ADET TAŞINMAZIN KİRALAMA İHALESİ İLANI

MADDE 1- Ünye Belediyesinin mülkiyetinde bulunan aşağıdaki tabloda belirtilen yerler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 10 (on), 5 (Beş) ve 3 (Üç) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Sıra No Ada/ Parsel Adres Niteliği/Adet/m² Yıllık Muhammen

Kira Bedeli Geçici Teminat Bedeli Kira Süresi İhale Tarih/ Saati İhale Günü 1 262/2 ve 3 Ortayılmazlar Mahallesi Devlet Sahil Yolu No:34

İş Yeri 1 adet / 373,13m²Açık Alan+ 267,51m² Kapalı Alan 1.000.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ 10 Yıl 08.06.2026/10:00

Pazartesi

2 104/3 Kaledere Mahallesi Kadılar Yokuşu No:1 İş Yeri 1 adet / 83 m² 360.000,00 ₺ 108.000,00 ₺ 10 Yıl 08.06.2026/10:05 Pazartesi 3 1589/167 Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16O İş Yeri 1 adet / 16,80 m² 37.095,00 ₺ 5.564,25 ₺ 5 Yıl 08.06.2026/10:10 Pazartesi 4 1589/167 Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16U İş Yeri 1 adet / 12,50 m² 17.250,00 ₺ 2.587,50 ₺ 5 Yıl 08.06.2026/10:15 Pazartesi 5 1589/167 Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16AB-16AC İş Yeri 2 adet / 25 m² 34.500,00 ₺ 5.175,00 ₺ 5 Yıl 08.06.2026/10:20 Pazartesi 6 1589/167 Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:18G-18H İş Yeri 2 adet / 40 m² 58.800,00 ₺ 8.820,00 ₺ 5 Yıl 08.06.2026/10:25 Pazartesi 7 1589/167 Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:18I-18J-18K-18L İş Yeri 4 adet / 80 m² 114.000,00 ₺ 17.100,00 ₺ 5 Yıl 08.06.2026/10:30 Pazartesi 8 1589/167 Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:18M-18N-18O İş Yeri 3 adet / 60 m² 96.960,00 ₺ 14.544,00 ₺ 5 Yıl 08.06.2026/10:35 Pazartesi 9 1589/167 Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:20S İş Yeri 1 adet / 20 m² 27.600,00 ₺ 4.140,00 ₺ 5 Yıl 08.06.2026/10:40 Pazartesi 10 1589/167 Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26D-26AG İş Yeri 2 adet / 35 m² 51.600,00 ₺ 7.740,00 ₺ 5 Yıl 08.06.2026/10:45 Pazartesi 11 1589/167 Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26K İş Yeri 1 adet / 20 m² 26.400,00 ₺ 3.960,00 ₺ 5 Yıl 08.06.2026/10:50 Pazartesi 12 1589/167 Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26R İş Yeri 1 adet / 30 m² 62.640,00 ₺ 9.396,00 ₺ 5 Yıl 08.06.2026/10:55 Pazartesi 13 1589/167 Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:11I-11J İş Yeri 2 adet / 21,40 m² 44.683,00 ₺ 6.702,45 ₺ 5 Yıl 08.06.2026/11:00 Pazartesi 14 1589/167 Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:11L-11M İş Yeri 2 adet / 20,70 m² 48.480,00 ₺ 7.272,00 ₺ 5 Yıl 08.06.2026/11:05 Pazartesi 15 1589/167 Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:17D İş Yeri 1 adet / 20 m² 26.400,00 ₺ 3.960,00 ₺ 5 Yıl 08.06.2026/11:10 Pazartesi 16 1589/167 Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:19A/1 İş Yeri 1 adet / 99 m² 97.416,00 ₺ 14.612,40₺ 5 Yıl 08.06.2026/11:15 Pazartesi 17 5307/3 Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi No:3/1H İş Yeri 1 adet / 3 m² 16.200,00 ₺ 2.430,00 ₺ 5 Yıl 08.06.2026/11:20 Pazartesi 18 360/4 Ortayılmazlar Mahallesi Poyraz Sokak No:1B İş Yeri 1 adet / 8 m² 15.000,00 ₺ 2.250,00 ₺ 5 Yıl 08.06.2026/11:25 Pazartesi 19 2460/16 Erenyurt Mahallesi Merkez Caddesi No:18E İş Yeri 1 adet / 18 m² 3.250,00 ₺ 487,50 ₺ 5 Yıl 08.06.2026/11:30 Pazartesi 20 2460/16 Erenyurt Mahallesi Merkez Caddesi No:18D İş Yeri 1 adet / 60 m² 5.850,00 ₺ 877,50 ₺ 5 Yıl 08.06.2026/11:35 Pazartesi 21 2415/1 Erenyurt Mahallesi Merkez Caddesi No:10 (Zemin Kat) Konut 1 adet / 70 m² 6.500,00 ₺ 975,00 ₺ 5 Yıl 08.06.2026/11:40 Pazartesi 22 4679/84 İnkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No:26/3 Konut 1 adet / 70 m² 16.000,00 ₺ 2.400,00 ₺ 5 Yıl 08.06.2026/11:45 Pazartesi 23 4679/84 İnkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No:27/1 Konut 1 adet / 70 m² 16.000,00 ₺ 2.400,00 ₺ 5 Yıl 08.06.2026/11:50 Pazartesi 24 4679/84 İnkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No:28/2 Konut 1 adet / 70 m² 16.000,00 ₺ 2.400,00 ₺ 5 Yıl 08.06.2026/11:55 Pazartesi 25 4671/30 İnkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No:15/7 C BLOK İş Yeri 1 adet / 24 m² 10.500,00 ₺ 1.575,00 ₺ 5 Yıl 08.06.2026/12:00 Pazartesi 26 - Fatih Mahallesi İsmet Alkan Sokak No:2 İş Yeri 1 adet / 120m² 7.750,00 ₺ 697,50 ₺ 3 Yıl 11.06.2026/10:00 Perşembe 27 - Fatih Mahallesi İsmet Alkan Sokak No:2/A İş Yeri 1 adet / 100m² 15.000,00 ₺ 1.350,00 ₺ 3 Yıl 11.06.2026/10:05 Perşembe 28 - Fatih Mahallesi İsmet Alkan Sokak No:2/2 (sosyal tesis) İş Yeri 1 adet / 200m² 20.000,00 ₺ 1.800,00 ₺ 3 Yıl 11.06.2026/10:10 Perşembe 29 105/10 Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:59/1 İş Yeri 1 adet / 30 m² 10.000,00 ₺ 1.500,00 ₺ 5 Yıl 11.06.2026/10:15 Perşembe 30 105/10 Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:61/2 İş Yeri 1 adet / 29 m² 10.000,00 ₺ 1.500,00 ₺ 5 Yıl 11.06.2026/10:20 Perşembe 31 105/10 Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:63/3 İş Yeri 1 adet / 31 m² 10.000,00 ₺ 1.500,00 ₺ 5 Yıl 11.06.2026/10:25 Perşembe 32 105/10 Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:65/4 İş Yeri 1 adet / 29 m² 10.000,00 ₺ 1.500,00 ₺ 5 Yıl 11.06.2026/10:30 Perşembe 33 105/10 Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:67/5 İş Yeri 1 adet / 31 m² 10.000,00 ₺ 1.500,00 ₺ 5 Yıl 11.06.2026/10:35 Perşembe 34 105/10 Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:69/6 İş Yeri 1 adet / 30 m² 10.000,00 ₺ 1.500,00 ₺ 5 Yıl 11.06.2026/10:40 Perşembe 35 105/10 Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:71/7 İş Yeri 1 adet / 31 m² 10.000,00 ₺ 1.500,00 ₺ 5 Yıl 11.06.2026/10:45 Perşembe 36 105/10 Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:73/8 İş Yeri 1 adet / 29 m² 10.000,00 ₺ 1.500,00 ₺ 5 Yıl 11.06.2026/10:50 Perşembe 37 105/10 Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:75/9 İş Yeri 1 adet / 31 m² 10.000,00 ₺ 1.500,00 ₺ 5 Yıl 11.06.2026/10:55 Perşembe 38 105/10 Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:77/10 İş Yeri 1 adet / 29 m² 10.000,00 ₺ 1.500,00 ₺ 5 Yıl 11.06.2026/11:00 Perşembe 39 5391/2 Tekkiraz Mahallesi (halı saha) İş Yeri 1 adet / 3.562,85 m² 28.000,00 ₺ 4.200,00 ₺ 5 Yıl 11.06.2026/11:05 Perşembe 40 4499/7 Tekkiraz Mahallesi Akkuş Cad. Kümesi Küme Evleri No: 6/1A İş Yeri 1 adet / 139 m² 24.000,00 ₺ 3.600,00 ₺ 5 Yıl 11.06.2026/11:10 Perşembe 41 4499/7 Tekkiraz Mahallesi Akkuş Cad. Kümesi Küme Evleri No: 6/1B İş Yeri 1 adet / 137 m² 24.000,00 ₺ 3.600,00 ₺ 5 Yıl 11.06.2026/11:15 Perşembe 42 4499/7 Tekkiraz Mahallesi Akkuş Cad. Kümesi Küme Evleri No: 6/1C İş Yeri 1 adet / 136 m² 24.000,00 ₺ 3.600,00 ₺ 5 Yıl 11.06.2026/11:20 Perşembe 43 4499/7 Tekkiraz Mahallesi Akkuş Cad. Kümesi Küme Evleri No: 6/1 İş Yeri 1 adet / 25 m² 10.000,00 ₺ 1.500,00 ₺ 5 Yıl 11.06.2026/11:25 Perşembe 44 4499/7 Tekkiraz Mahallesi Akkuş Cad. Kümesi Küme Evleri No: 6/1D-E-F-G İş Yeri 4 adet / 156 m² 40.000,00 ₺ 6.000,00 ₺ 5 Yıl 11.06.2026/11:30 Perşembe



MADDE 2- Taşınmaz kiralama ihalesi, tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, Kaledere Mahallesi Belediye Cad. No:3 Ünye/ORDU adresinde bulunan Ünye Belediyesi Başkanlık Makamı Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

MADDE 3- İstekliler Şartname ve eklerini, tabloda belirtilen ihale günü saat:09:00 kadar ücret karşılığında satın almak zorundadır. Şartname ve ekleri, Ünye Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Her taşınmaz için ayrı şartname alınacaktır.(İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.)

MADDE 4- İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri eksiksiz olarak dosya halinde tabloda belirtilen ihale günü saat:09:00 kadar Ünye Belediyesi Kaledere Mahallesi Belediye Cad. No:3 Ünye/ORDU Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İhale katılmak isteyen istekliler ihaleye katılabilme şartlarına ilişkin bilgi ve belgeleri bir zarf içerisine konulur ve zarfın üzerine isteklinin adı soyadı veya ticaret Unvanı ile açık adresi, başvuru dosyasının hangi işe ait olduğu yazılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postada Meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi Encümende hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif en son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

MADDE 5- İhaleye katılacak olanlardan aşağıdaki şartlar aranır.

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- Noter tasdikli imza beyannamesi (Asıl)(İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği)

2- Nüfus Kayıt Örneği

3- Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi (Ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta adresi) (Ek-1)

4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

5- Vekâleten katılması halinde (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış) Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza beyannamesi(Asıl)

6- İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

7- Adli Sicil Kaydı. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler ile vekâleten katılacak olan vekilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

8- Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aylara ait Ünye Belediyesinden herhangi bir muaccel borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

9- Yasak Fiil veya Davranışlar ve İhale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,(Ek-2)

10- Yer görme Formu(Ek-3)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN

1-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Asıl) ile Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi

2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Odadan son yıla ait oda kayıt belgesi (Asıl)

3- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

4- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl)

5- Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Asıl) (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği) ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

6- İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

7- Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı(Ek-1)

8- Adli Sicil Kaydı. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ile vekâleten katılacak olan vekillerinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

9- Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aylara ait Ünye Belediyesinden herhangi bir muaccel borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

10- Yasak Fiil veya Davranışlar ve İhale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,(Ek-2)

11- Yer görme Formu(Ek-3)

12- Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

