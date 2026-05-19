ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2026 00:00

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
44 ADET TAŞINMAZIN KİRALAMA İHALESİ İLANI

MADDE 1- Ünye Belediyesinin mülkiyetinde bulunan aşağıdaki tabloda belirtilen yerler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 10 (on), 5 (Beş) ve 3 (Üç)  yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Sıra NoAda/ ParselAdresNiteliği/Adet/m²Yıllık Muhammen
Kira Bedeli		Geçici Teminat BedeliKira Süresiİhale Tarih/ Saatiİhale Günü
1262/2 ve 3Ortayılmazlar Mahallesi Devlet Sahil Yolu No:34
 		İş Yeri 1 adet / 373,13m²Açık Alan+ 267,51m² Kapalı Alan1.000.000,00 ₺300.000,00 ₺10 Yıl08.06.2026/10:00
 		Pazartesi
 
2104/3Kaledere Mahallesi Kadılar Yokuşu No:1İş Yeri 1 adet / 83 m²360.000,00 ₺108.000,00 ₺10 Yıl08.06.2026/10:05Pazartesi
31589/167Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16Oİş Yeri 1 adet / 16,80 m²37.095,00 ₺5.564,25 ₺5 Yıl08.06.2026/10:10Pazartesi
41589/167Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16Uİş Yeri 1 adet / 12,50 m²17.250,00 ₺2.587,50 ₺5 Yıl08.06.2026/10:15Pazartesi
51589/167Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16AB-16ACİş Yeri 2 adet / 25 m²34.500,00 ₺5.175,00 ₺5 Yıl08.06.2026/10:20Pazartesi
61589/167Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:18G-18Hİş Yeri 2 adet / 40 m²58.800,00 ₺8.820,00 ₺5 Yıl08.06.2026/10:25Pazartesi
71589/167Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:18I-18J-18K-18Lİş Yeri 4 adet / 80 m²114.000,00 ₺17.100,00 ₺5 Yıl08.06.2026/10:30Pazartesi
81589/167Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:18M-18N-18Oİş Yeri 3 adet / 60 m²96.960,00 ₺14.544,00 ₺5 Yıl08.06.2026/10:35Pazartesi
91589/167Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:20Sİş Yeri 1 adet / 20 m²27.600,00 ₺4.140,00 ₺5 Yıl08.06.2026/10:40Pazartesi
101589/167Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26D-26AGİş Yeri 2 adet / 35 m²51.600,00 ₺7.740,00 ₺5 Yıl08.06.2026/10:45Pazartesi
111589/167Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26Kİş Yeri 1 adet / 20 m²26.400,00 ₺3.960,00 ₺5 Yıl08.06.2026/10:50Pazartesi
121589/167Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26Rİş Yeri 1 adet / 30 m²62.640,00 ₺9.396,00 ₺5 Yıl08.06.2026/10:55Pazartesi
131589/167Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:11I-11Jİş Yeri 2 adet / 21,40 m²44.683,00 ₺6.702,45 ₺5 Yıl08.06.2026/11:00Pazartesi
141589/167Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:11L-11Mİş Yeri 2 adet / 20,70 m²48.480,00 ₺7.272,00 ₺5 Yıl08.06.2026/11:05Pazartesi
151589/167Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:17Dİş Yeri 1 adet / 20 m²26.400,00 ₺3.960,00 ₺5 Yıl08.06.2026/11:10Pazartesi
161589/167Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:19A/1İş Yeri 1 adet / 99 m²97.416,00 ₺14.612,40₺5 Yıl08.06.2026/11:15Pazartesi
175307/3Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi No:3/1Hİş Yeri 1 adet / 3 m²16.200,00 ₺2.430,00 ₺5 Yıl08.06.2026/11:20Pazartesi
18360/4Ortayılmazlar Mahallesi Poyraz Sokak No:1Bİş Yeri 1 adet / 8 m²15.000,00 ₺2.250,00 ₺5 Yıl08.06.2026/11:25Pazartesi
192460/16Erenyurt Mahallesi Merkez Caddesi No:18Eİş Yeri 1 adet / 18 m²3.250,00 ₺487,50 ₺5 Yıl08.06.2026/11:30Pazartesi
202460/16Erenyurt Mahallesi Merkez Caddesi No:18Dİş Yeri 1 adet / 60 m²5.850,00 ₺877,50 ₺5 Yıl08.06.2026/11:35Pazartesi
212415/1Erenyurt Mahallesi Merkez Caddesi No:10 (Zemin Kat)Konut 1 adet / 70 m²6.500,00 ₺975,00 ₺5 Yıl08.06.2026/11:40Pazartesi
224679/84İnkur  Mahallesi Niksar Küme Evleri No:26/3Konut 1 adet / 70 m²16.000,00 ₺2.400,00 ₺5 Yıl08.06.2026/11:45Pazartesi
234679/84İnkur  Mahallesi Niksar Küme Evleri No:27/1Konut 1 adet / 70 m²16.000,00 ₺2.400,00 ₺5 Yıl08.06.2026/11:50Pazartesi
244679/84İnkur  Mahallesi Niksar Küme Evleri No:28/2Konut 1 adet / 70 m²16.000,00 ₺2.400,00 ₺5 Yıl08.06.2026/11:55Pazartesi
254671/30İnkur  Mahallesi Niksar Küme Evleri No:15/7 C BLOKİş Yeri 1 adet / 24 m²10.500,00 ₺1.575,00 ₺5 Yıl08.06.2026/12:00Pazartesi
26-Fatih Mahallesi  İsmet Alkan Sokak No:2İş Yeri 1 adet / 120m²7.750,00 ₺697,50 ₺3 Yıl11.06.2026/10:00Perşembe
27-Fatih Mahallesi  İsmet Alkan Sokak No:2/Aİş Yeri 1 adet / 100m²15.000,00 ₺1.350,00 ₺3 Yıl11.06.2026/10:05Perşembe
28-Fatih Mahallesi  İsmet Alkan Sokak No:2/2 (sosyal tesis)İş Yeri 1 adet / 200m²20.000,00 ₺1.800,00 ₺3 Yıl11.06.2026/10:10Perşembe
29105/10Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:59/1İş Yeri 1 adet / 30 m²10.000,00 ₺1.500,00 ₺5 Yıl11.06.2026/10:15Perşembe
30105/10Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:61/2İş Yeri 1 adet / 29 m²10.000,00 ₺1.500,00 ₺5 Yıl11.06.2026/10:20Perşembe
31105/10Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:63/3İş Yeri 1 adet / 31 m²10.000,00 ₺1.500,00 ₺5 Yıl11.06.2026/10:25Perşembe
32105/10Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:65/4İş Yeri 1 adet / 29 m²10.000,00 ₺1.500,00 ₺5 Yıl11.06.2026/10:30Perşembe
33105/10Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:67/5İş Yeri 1 adet / 31 m²10.000,00 ₺1.500,00 ₺5 Yıl11.06.2026/10:35Perşembe
34105/10Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:69/6İş Yeri 1 adet / 30 m²10.000,00 ₺1.500,00 ₺5 Yıl11.06.2026/10:40Perşembe
35105/10Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:71/7İş Yeri 1 adet / 31 m²10.000,00 ₺1.500,00 ₺5 Yıl11.06.2026/10:45Perşembe
36105/10Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:73/8İş Yeri 1 adet / 29 m²10.000,00 ₺1.500,00 ₺5 Yıl11.06.2026/10:50Perşembe
37105/10Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:75/9İş Yeri 1 adet / 31 m²10.000,00 ₺1.500,00 ₺5 Yıl11.06.2026/10:55Perşembe
38105/10Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:77/10İş Yeri 1 adet / 29 m²10.000,00 ₺1.500,00 ₺5 Yıl11.06.2026/11:00Perşembe
395391/2Tekkiraz Mahallesi  (halı  saha)İş Yeri 1 adet / 3.562,85 m²28.000,00 ₺4.200,00 ₺5 Yıl11.06.2026/11:05Perşembe
404499/7Tekkiraz Mahallesi Akkuş Cad. Kümesi Küme Evleri No: 6/1Aİş Yeri 1 adet / 139 m²24.000,00 ₺3.600,00 ₺5 Yıl11.06.2026/11:10Perşembe
414499/7Tekkiraz Mahallesi Akkuş Cad. Kümesi Küme Evleri No: 6/1Bİş Yeri 1 adet / 137 m²24.000,00 ₺3.600,00 ₺5 Yıl11.06.2026/11:15Perşembe
424499/7Tekkiraz Mahallesi Akkuş Cad. Kümesi Küme Evleri No: 6/1Cİş Yeri 1 adet / 136 m²24.000,00 ₺3.600,00 ₺5 Yıl11.06.2026/11:20Perşembe
434499/7Tekkiraz Mahallesi Akkuş Cad. Kümesi Küme Evleri No: 6/1İş Yeri 1 adet /  25 m²10.000,00 ₺1.500,00 ₺5 Yıl11.06.2026/11:25Perşembe
444499/7Tekkiraz Mahallesi Akkuş Cad. Kümesi Küme Evleri No: 6/1D-E-F-Gİş Yeri 4 adet / 156 m²40.000,00 ₺6.000,00 ₺5 Yıl11.06.2026/11:30Perşembe


MADDE 2- Taşınmaz kiralama ihalesi, tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, Kaledere Mahallesi Belediye Cad. No:3 Ünye/ORDU adresinde bulunan Ünye Belediyesi Başkanlık Makamı Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
MADDE 3- İstekliler Şartname ve eklerini, tabloda belirtilen ihale günü saat:09:00 kadar ücret karşılığında satın almak zorundadır. Şartname ve ekleri, Ünye Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Her taşınmaz için ayrı şartname alınacaktır.(İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.)
MADDE 4- İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri eksiksiz olarak dosya halinde tabloda belirtilen ihale günü saat:09:00 kadar Ünye Belediyesi Kaledere Mahallesi Belediye Cad. No:3 Ünye/ORDU Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İhale katılmak isteyen istekliler ihaleye katılabilme şartlarına ilişkin bilgi ve belgeleri bir zarf içerisine konulur ve zarfın üzerine isteklinin adı soyadı veya ticaret Unvanı ile açık adresi, başvuru dosyasının hangi işe ait olduğu yazılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postada Meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi Encümende hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif en son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
MADDE 5- İhaleye katılacak olanlardan aşağıdaki şartlar aranır.
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- Noter tasdikli imza beyannamesi (Asıl)(İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği)
2- Nüfus Kayıt Örneği
3- Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi (Ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta adresi) (Ek-1)
4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
5- Vekâleten katılması halinde (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış) Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza beyannamesi(Asıl)
6- İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

7- Adli Sicil Kaydı. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler ile vekâleten katılacak olan vekilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

8- Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aylara ait Ünye Belediyesinden herhangi bir muaccel borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,
9- Yasak Fiil veya Davranışlar ve İhale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,(Ek-2)
10- Yer görme Formu(Ek-3)
B) TÜZEL KİŞİLERDEN
1-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Asıl) ile Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi
2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Odadan son yıla ait oda kayıt belgesi (Asıl)
3- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
4- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl)
5- Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Asıl) (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği) ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
6- İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
7- Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı(Ek-1)
8- Adli Sicil Kaydı. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ile vekâleten katılacak olan vekillerinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)
9- Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aylara ait Ünye Belediyesinden herhangi bir muaccel borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,
10- Yasak Fiil veya Davranışlar ve İhale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,(Ek-2)
11- Yer görme Formu(Ek-3)
12- Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02471840