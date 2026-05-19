ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Güncelleme Tarihi:
ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
44 ADET TAŞINMAZIN KİRALAMA İHALESİ İLANI
MADDE 1- Ünye Belediyesinin mülkiyetinde bulunan aşağıdaki tabloda belirtilen yerler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 10 (on), 5 (Beş) ve 3 (Üç) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
|Sıra No
|Ada/ Parsel
|Adres
|Niteliği/Adet/m²
|Yıllık Muhammen
Kira Bedeli
|Geçici Teminat Bedeli
|Kira Süresi
|İhale Tarih/ Saati
|İhale Günü
|1
|262/2 ve 3
|Ortayılmazlar Mahallesi Devlet Sahil Yolu No:34
|İş Yeri 1 adet / 373,13m²Açık Alan+ 267,51m² Kapalı Alan
|1.000.000,00 ₺
|300.000,00 ₺
|10 Yıl
|08.06.2026/10:00
|Pazartesi
|2
|104/3
|Kaledere Mahallesi Kadılar Yokuşu No:1
|İş Yeri 1 adet / 83 m²
|360.000,00 ₺
|108.000,00 ₺
|10 Yıl
|08.06.2026/10:05
|Pazartesi
|3
|1589/167
|Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16O
|İş Yeri 1 adet / 16,80 m²
|37.095,00 ₺
|5.564,25 ₺
|5 Yıl
|08.06.2026/10:10
|Pazartesi
|4
|1589/167
|Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16U
|İş Yeri 1 adet / 12,50 m²
|17.250,00 ₺
|2.587,50 ₺
|5 Yıl
|08.06.2026/10:15
|Pazartesi
|5
|1589/167
|Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:16AB-16AC
|İş Yeri 2 adet / 25 m²
|34.500,00 ₺
|5.175,00 ₺
|5 Yıl
|08.06.2026/10:20
|Pazartesi
|6
|1589/167
|Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:18G-18H
|İş Yeri 2 adet / 40 m²
|58.800,00 ₺
|8.820,00 ₺
|5 Yıl
|08.06.2026/10:25
|Pazartesi
|7
|1589/167
|Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:18I-18J-18K-18L
|İş Yeri 4 adet / 80 m²
|114.000,00 ₺
|17.100,00 ₺
|5 Yıl
|08.06.2026/10:30
|Pazartesi
|8
|1589/167
|Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:18M-18N-18O
|İş Yeri 3 adet / 60 m²
|96.960,00 ₺
|14.544,00 ₺
|5 Yıl
|08.06.2026/10:35
|Pazartesi
|9
|1589/167
|Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:20S
|İş Yeri 1 adet / 20 m²
|27.600,00 ₺
|4.140,00 ₺
|5 Yıl
|08.06.2026/10:40
|Pazartesi
|10
|1589/167
|Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26D-26AG
|İş Yeri 2 adet / 35 m²
|51.600,00 ₺
|7.740,00 ₺
|5 Yıl
|08.06.2026/10:45
|Pazartesi
|11
|1589/167
|Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26K
|İş Yeri 1 adet / 20 m²
|26.400,00 ₺
|3.960,00 ₺
|5 Yıl
|08.06.2026/10:50
|Pazartesi
|12
|1589/167
|Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:26R
|İş Yeri 1 adet / 30 m²
|62.640,00 ₺
|9.396,00 ₺
|5 Yıl
|08.06.2026/10:55
|Pazartesi
|13
|1589/167
|Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:11I-11J
|İş Yeri 2 adet / 21,40 m²
|44.683,00 ₺
|6.702,45 ₺
|5 Yıl
|08.06.2026/11:00
|Pazartesi
|14
|1589/167
|Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:11L-11M
|İş Yeri 2 adet / 20,70 m²
|48.480,00 ₺
|7.272,00 ₺
|5 Yıl
|08.06.2026/11:05
|Pazartesi
|15
|1589/167
|Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:17D
|İş Yeri 1 adet / 20 m²
|26.400,00 ₺
|3.960,00 ₺
|5 Yıl
|08.06.2026/11:10
|Pazartesi
|16
|1589/167
|Liseler Mahallesi Stadyum Sokak No:19A/1
|İş Yeri 1 adet / 99 m²
|97.416,00 ₺
|14.612,40₺
|5 Yıl
|08.06.2026/11:15
|Pazartesi
|17
|5307/3
|Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi No:3/1H
|İş Yeri 1 adet / 3 m²
|16.200,00 ₺
|2.430,00 ₺
|5 Yıl
|08.06.2026/11:20
|Pazartesi
|18
|360/4
|Ortayılmazlar Mahallesi Poyraz Sokak No:1B
|İş Yeri 1 adet / 8 m²
|15.000,00 ₺
|2.250,00 ₺
|5 Yıl
|08.06.2026/11:25
|Pazartesi
|19
|2460/16
|Erenyurt Mahallesi Merkez Caddesi No:18E
|İş Yeri 1 adet / 18 m²
|3.250,00 ₺
|487,50 ₺
|5 Yıl
|08.06.2026/11:30
|Pazartesi
|20
|2460/16
|Erenyurt Mahallesi Merkez Caddesi No:18D
|İş Yeri 1 adet / 60 m²
|5.850,00 ₺
|877,50 ₺
|5 Yıl
|08.06.2026/11:35
|Pazartesi
|21
|2415/1
|Erenyurt Mahallesi Merkez Caddesi No:10 (Zemin Kat)
|Konut 1 adet / 70 m²
|6.500,00 ₺
|975,00 ₺
|5 Yıl
|08.06.2026/11:40
|Pazartesi
|22
|4679/84
|İnkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No:26/3
|Konut 1 adet / 70 m²
|16.000,00 ₺
|2.400,00 ₺
|5 Yıl
|08.06.2026/11:45
|Pazartesi
|23
|4679/84
|İnkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No:27/1
|Konut 1 adet / 70 m²
|16.000,00 ₺
|2.400,00 ₺
|5 Yıl
|08.06.2026/11:50
|Pazartesi
|24
|4679/84
|İnkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No:28/2
|Konut 1 adet / 70 m²
|16.000,00 ₺
|2.400,00 ₺
|5 Yıl
|08.06.2026/11:55
|Pazartesi
|25
|4671/30
|İnkur Mahallesi Niksar Küme Evleri No:15/7 C BLOK
|İş Yeri 1 adet / 24 m²
|10.500,00 ₺
|1.575,00 ₺
|5 Yıl
|08.06.2026/12:00
|Pazartesi
|26
|-
|Fatih Mahallesi İsmet Alkan Sokak No:2
|İş Yeri 1 adet / 120m²
|7.750,00 ₺
|697,50 ₺
|3 Yıl
|11.06.2026/10:00
|Perşembe
|27
|-
|Fatih Mahallesi İsmet Alkan Sokak No:2/A
|İş Yeri 1 adet / 100m²
|15.000,00 ₺
|1.350,00 ₺
|3 Yıl
|11.06.2026/10:05
|Perşembe
|28
|-
|Fatih Mahallesi İsmet Alkan Sokak No:2/2 (sosyal tesis)
|İş Yeri 1 adet / 200m²
|20.000,00 ₺
|1.800,00 ₺
|3 Yıl
|11.06.2026/10:10
|Perşembe
|29
|105/10
|Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:59/1
|İş Yeri 1 adet / 30 m²
|10.000,00 ₺
|1.500,00 ₺
|5 Yıl
|11.06.2026/10:15
|Perşembe
|30
|105/10
|Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:61/2
|İş Yeri 1 adet / 29 m²
|10.000,00 ₺
|1.500,00 ₺
|5 Yıl
|11.06.2026/10:20
|Perşembe
|31
|105/10
|Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:63/3
|İş Yeri 1 adet / 31 m²
|10.000,00 ₺
|1.500,00 ₺
|5 Yıl
|11.06.2026/10:25
|Perşembe
|32
|105/10
|Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:65/4
|İş Yeri 1 adet / 29 m²
|10.000,00 ₺
|1.500,00 ₺
|5 Yıl
|11.06.2026/10:30
|Perşembe
|33
|105/10
|Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:67/5
|İş Yeri 1 adet / 31 m²
|10.000,00 ₺
|1.500,00 ₺
|5 Yıl
|11.06.2026/10:35
|Perşembe
|34
|105/10
|Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:69/6
|İş Yeri 1 adet / 30 m²
|10.000,00 ₺
|1.500,00 ₺
|5 Yıl
|11.06.2026/10:40
|Perşembe
|35
|105/10
|Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:71/7
|İş Yeri 1 adet / 31 m²
|10.000,00 ₺
|1.500,00 ₺
|5 Yıl
|11.06.2026/10:45
|Perşembe
|36
|105/10
|Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:73/8
|İş Yeri 1 adet / 29 m²
|10.000,00 ₺
|1.500,00 ₺
|5 Yıl
|11.06.2026/10:50
|Perşembe
|37
|105/10
|Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:75/9
|İş Yeri 1 adet / 31 m²
|10.000,00 ₺
|1.500,00 ₺
|5 Yıl
|11.06.2026/10:55
|Perşembe
|38
|105/10
|Fatih Mahallesi Kumru(Meydan) Caddesi No:77/10
|İş Yeri 1 adet / 29 m²
|10.000,00 ₺
|1.500,00 ₺
|5 Yıl
|11.06.2026/11:00
|Perşembe
|39
|5391/2
|Tekkiraz Mahallesi (halı saha)
|İş Yeri 1 adet / 3.562,85 m²
|28.000,00 ₺
|4.200,00 ₺
|5 Yıl
|11.06.2026/11:05
|Perşembe
|40
|4499/7
|Tekkiraz Mahallesi Akkuş Cad. Kümesi Küme Evleri No: 6/1A
|İş Yeri 1 adet / 139 m²
|24.000,00 ₺
|3.600,00 ₺
|5 Yıl
|11.06.2026/11:10
|Perşembe
|41
|4499/7
|Tekkiraz Mahallesi Akkuş Cad. Kümesi Küme Evleri No: 6/1B
|İş Yeri 1 adet / 137 m²
|24.000,00 ₺
|3.600,00 ₺
|5 Yıl
|11.06.2026/11:15
|Perşembe
|42
|4499/7
|Tekkiraz Mahallesi Akkuş Cad. Kümesi Küme Evleri No: 6/1C
|İş Yeri 1 adet / 136 m²
|24.000,00 ₺
|3.600,00 ₺
|5 Yıl
|11.06.2026/11:20
|Perşembe
|43
|4499/7
|Tekkiraz Mahallesi Akkuş Cad. Kümesi Küme Evleri No: 6/1
|İş Yeri 1 adet / 25 m²
|10.000,00 ₺
|1.500,00 ₺
|5 Yıl
|11.06.2026/11:25
|Perşembe
|44
|4499/7
|Tekkiraz Mahallesi Akkuş Cad. Kümesi Küme Evleri No: 6/1D-E-F-G
|İş Yeri 4 adet / 156 m²
|40.000,00 ₺
|6.000,00 ₺
|5 Yıl
|11.06.2026/11:30
|Perşembe
MADDE 2- Taşınmaz kiralama ihalesi, tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, Kaledere Mahallesi Belediye Cad. No:3 Ünye/ORDU adresinde bulunan Ünye Belediyesi Başkanlık Makamı Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
MADDE 3- İstekliler Şartname ve eklerini, tabloda belirtilen ihale günü saat:09:00 kadar ücret karşılığında satın almak zorundadır. Şartname ve ekleri, Ünye Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Her taşınmaz için ayrı şartname alınacaktır.(İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.)
MADDE 4- İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri eksiksiz olarak dosya halinde tabloda belirtilen ihale günü saat:09:00 kadar Ünye Belediyesi Kaledere Mahallesi Belediye Cad. No:3 Ünye/ORDU Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İhale katılmak isteyen istekliler ihaleye katılabilme şartlarına ilişkin bilgi ve belgeleri bir zarf içerisine konulur ve zarfın üzerine isteklinin adı soyadı veya ticaret Unvanı ile açık adresi, başvuru dosyasının hangi işe ait olduğu yazılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postada Meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi Encümende hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif en son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
MADDE 5- İhaleye katılacak olanlardan aşağıdaki şartlar aranır.
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- Noter tasdikli imza beyannamesi (Asıl)(İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği)
2- Nüfus Kayıt Örneği
3- Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi (Ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta adresi) (Ek-1)
4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
5- Vekâleten katılması halinde (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış) Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza beyannamesi(Asıl)
6- İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
7- Adli Sicil Kaydı. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler ile vekâleten katılacak olan vekilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)
8- Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aylara ait Ünye Belediyesinden herhangi bir muaccel borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,
9- Yasak Fiil veya Davranışlar ve İhale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,(Ek-2)
10- Yer görme Formu(Ek-3)
B) TÜZEL KİŞİLERDEN
1-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Asıl) ile Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi
2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Odadan son yıla ait oda kayıt belgesi (Asıl)
3- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
4- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl)
5- Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Asıl) (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği) ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
6- İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
7- Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı(Ek-1)
8- Adli Sicil Kaydı. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ile vekâleten katılacak olan vekillerinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)
9- Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aylara ait Ünye Belediyesinden herhangi bir muaccel borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,
10- Yasak Fiil veya Davranışlar ve İhale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,(Ek-2)
11- Yer görme Formu(Ek-3)
12- Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02471840