ÜNYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/304

KARAR NO : 2023/175

İlanen Tebliğ

Yapılacak-Davalı : EMİNE UYSAL, Hasan ve Fatma Kızı, 149....0418 T.C Nolu

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinize çıkarılan tebligatların yapılamadığı, tebliğe yarar açık adreslerinizin tespit edilemediği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığı görülmüş olup, Davacı TEİAŞ vekili Av.Adem Aksoy'un 06/10/2023 havale tarihli istinaf başvuru dilekçesinin tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı TEİAŞ vekili Av.Adem AKSOY 06/10/2023 havale tarihli istinaf başvuru dilekçesi ile özetle; Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tapuya tescil talebiyle açtıkları davada, yerel mahkemece davanın kabulüne karar verildiğini ancak, bedel yönünden verilen karar usul ve yasaya aykırı olup kararın kaldırılması gerektiğini, yerel mahkeme tarafından, dava konusu taşınmazın 6.085,80 m2'lik kısmında tesis edilen irtifak kamulaştırma bedelinin 228.418,33 TL olduğunun tespit edildiğini ancak hükme esas alınan bilirkişi raporunun hatalı olup irtifak kamulaştırma bedelinin oldukça yüksek takdir edildiğini, bilirkişi raporunda; kapitalizasyon faizi %4 olarak değerlendirildiğini, kapitalizasyon faiz oranı belirlenirken birçok kritere bakılmakta olup en önemli kriter tarlanın sulu veya kuru tarıma uygunluğu olup söz konusu parselin durumu ve kuru tarıma elverişli olduğu dikkate alındığında kapitalizasyon faizinin %5 olarak kullanılması gerektiğini, istinaf talebinin kabulü ile bedel yönünden verilen yerel mahkeme kararının müvekkil lehine kaldırılmasını ve itirazları doğrultusunda yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesini aksi kanaatte ise müvekkil lehine yeniden esas hakkında karar verilmesini vekaleten arz ve talep etmiştir.

Davacı vekili tarafından, mahkeme kararına karşı 06/10/2023 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ile istinaf kanun yoluna başvurulmakla, davacı vekilinin istinaf dilekçesinin, ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına veistinaf dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, istinaf dilekçesine karşı cevap dilekçesi sunulabileceğihususu tebliğ yerine geçmek üzere dahili davalı EMİNE UYSAL'ailanen tebliğ olunur. 10/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN01908620