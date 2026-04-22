Güncelleme Tarihi:
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Tıbbi Sarf Alım İhalesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN)
:
2026/641066
1- İdarenin
1.1. Adı
:
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
1.2. Adresi
:
Elmalikent Mahallesi AdemYavuz Cad.No.1 ÜMRANİYE/İSTANBUL
1.3. Telefon numarası
:
02166321818
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati
:
06.05.2026 - 11:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
:
T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ek Bina Toplantı Salonu Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE /İSTANBUL
3- İhale konusu mal alımının
3.1. Adı
:
Tıbbi Sarf Alım İhalesi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
:
5 Kalem -Tıbbi Sarf Alım İhalesi (ARTERİYEL YOLLA SÜREKLİ KARDİYAK DEBİSİ VE OKSİJEN SUNUMU ÖLÇÜM KATETERİ SETİ , YARA VE MUKOZA ANTİSEPTİK &DEZENFEKTAN SOLÜSYONU 300 ML TETİK SPREY vb.)
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deposu Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE/İSTANBUL
3.4. Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 10(on) takvim günü içerisinde tek seferde ya da peyderpey sipariş verilen miktar üzerinden (sipariş yazısının yükleniciye tebliğinden (posta, fax veya e mail)) yapılacaktır.
3.5. İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi olarak kabul edilecek
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3.1. Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Kapsam Dışı Beyanı
4.3.2 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:
2.Kalem için istenilen belge
4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
