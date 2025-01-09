Güncelleme Tarihi:
SEVOFLURAN 250 ML UÇUCU ÇÖZELTİ/LİKİT İLAÇ ALIM İHALESİ
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ÜMRANİYE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Sevofluran 250 ml Uçucu Çözelti/Likit İlaç Alım İhalesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2025/15045
1-İdarenin
a) Adı
:
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ÜMRANİYE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi
:
Elmalikent mahallesi Ademyavuz caddesi 1 34760 Kazımkarabekir ÜMRANİYE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
2166321818 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2- İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
Sevofluran 250 ml Uçucu Çözelti/Likit İlaç Alım İhalesi
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
1 Kalem -Sevofluran 250 ml Uçucu Çözelti/Likit İlaç Alım İhalesi
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eczane Birimi Deposu Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE/İSTANBUL
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşme imzalandıktan sonra, ihale dokümanı içerisinde yer alan İhale kalemlerinin aylık periyotlar halinde (istisnai durumlar hariç) ilgili birimin sipariş verilen miktar üzerinden, sipariş yazısının yükleniciye tebliğinden (posta, fax veya mail) itibaren 10(on) takvim günü içinde ilgili depoya teslim yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi olarak kabul edilecek
|3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
21.01.2025 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ek Bina Toplantı Salonu Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE /İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
İzin Belgesi
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
UBB/Barkod Bilgileri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02152412