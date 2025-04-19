ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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AHŞAP MASA TAKIMLARI SATIN ALINACAKTIR
ÜMRANİYE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ÜMRANİYE TRABZON MİLLET BAHÇESİ İÇERİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE AHŞAP MASA TAKIMLARI ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2025/567847
1-İdarenin
a) Adı
:
ÜMRANİYE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 ÜMRANİYE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
2164435600 - 2163355118
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2- İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
ÜMRANİYE TRABZON MİLLET BAHÇESİ İÇERİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE AHŞAP MASA TAKIMLARI ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
Toplamda 500 adet ahşap masa ve 2000 adet ahşap bank
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
ÜMRANİYE İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE
ç) Süresi/teslim tarihi
:
İşe başlama tarihinden itibaren 60 gün içerisinde tamamlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşme imzalandıktan sonra 5 (beş) iş günü içerisinde işe başlanır.
|3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
14.05.2025 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Ümraniye Belediye Başkanlığı Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:63 K:9 34761 Ümraniye / İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38'inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02209442