ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR
ÜMRANİYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÜMRANİYE BİLİM MERKEZİ VE MUHTELİF HİZMET BİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE MOBİLYA ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2025/226089
1-İdarenin
a) Adı
:
ÜMRANİYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:63 K:3 34760 ÜMRANİYE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
2164435600 - 2163280107
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2- İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
ÜMRANİYE BİLİM MERKEZİ VE MUHTELİF HİZMET BİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE MOBİLYA ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
Toplamda 88 kalemden oluşan mobilya alımı
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Ümraniye/İSTANBUL
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Malın/İşin teslimi, işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde peyderpey gerçekleştirilecektir.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşme imzalanmasına müteakip 7 takvim günü içinde işe başlanır.
|3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
13.03.2025 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Ümraniye Belediye Başkanlığı Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:63 K:9 İhale Salonu 34761 Ümraniye / İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen her türlü mobilya ve/veya tefrişat alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması “Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.” A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması “Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınır değer ve aşırı düşük teklif değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra teklifleri reddedilmeyen ve geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki tutarının toplam yaklaşık maliyete oranının %90- %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için aşağıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90- %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. İş kalemleri bazında Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. İŞ KALEMİ / GRUBU NO BİRİM FİYAT TEKLİF CETVEL SIRA NO PUAN 1 - 1 - 1,5 2 - 2 - 1,5 3 - 3 - 4 12 - 12 - 3 13 - 13 - 2 14 - 14 - 4 17 - 17 - 3 19 - 19 - 1 20 - 20 - 2 21 - 21 - 1 22 - 22 - 0,5 25 - 25 - 1 26 - 26 - 1 28 - 28 - 1 29 - 29 - 2 36 - 36 - 1 40 - 40 - 1,5 42 - 42 - 1,5 48 - 48 - 1 50 - 50 - 0,5 51 - 51 - 1,5 52 - 52 - 2 65 - 65 - 1,5 73 - 73 - 3 74 - 74 - 3 75 - 75 - 1,5 80 - 80 - 1 84 - 84 - 1 86 - 86 - 0,5 87 - 87 - 1 A.3. Toplam Puan Toplam puan, Teklif Fiyat Puanı İle Kalite Ve Teknik Değer Nitelik Puanının toplamıdır. A.4. Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. “ Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02175362