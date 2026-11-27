ULUSAL RAYLI SİSTEMLER TEST VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (URAYSİM)

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI AÇIK İHALE İLANI

URAYSİM Yerleşkesi Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı, Araştırma Altyapıları Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 24’üncü maddesi uyarınca açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1. İdare: Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi (URAYSİM)

Adres: URAYSİM Yerleşkesi, Fatih Mahallesi, Alpu/Eskişehir.

Telefon: +90 262 677 24 96 / 26 71

2. İşin adı ve niteliği: URAYSİM Yerleşkesi Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı; 12 ay süreyle silahsız özel güvenlik hizmeti. Haftanın 7 günü, günün 24 saati, on ikişer saatlik iki vardiya halinde ilk altı ay her vardiyada iki, sonraki altı ay her vardiyada üç görevli.

Hizmet yeri: URAYSİM Yerleşkesi, Alpu/Eskişehir.

Hizmet süresi: 01.01.2027–31.12.2027.

3. İhale tarihi ve saati: 08.12.2026 Salı, 14.00.

İhale ve teklif teslim yeri: URAYSİM Yerleşkesi, Fatih Mahallesi, Alpu/Eskişehir.

4. Katılım belgeleri: Oda kayıt veya faaliyet belgesi; ortaklık ve yönetim durumunu gösteren ticaret sicili belgeleri; imza sirküleri veya imza beyannamesi; vekaleten katılımda vekaletname ve vekilin imza beyannamesi; geçerli Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi; ihaleye engel kesinleşmiş vergi ve SGK prim borcu bulunmadığını gösteren belgeler; imzalı teklif mektubu ve cetveli; geçici teminat belgesi; ihale dokümanının kabulüne ilişkin imzalı beyan. Ayrıntılı koşullar idari şartnamede yer almaktadır.

5. İhale dokümanının temini: Teknik şartname, idari şartname ve sözleşme tasarısı www.uraysim.org.tr adresinden incelenebilir. İhaleye teklif verebilmek için 2.000,00 TL tutarındaki ihale dokümanı bedelinin TR 33 0001 0009 5297 8565 7950 01 banka hesabına yatırılması ve ödeme dekontu ibraz edilerek birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinin yer aldığı ihale dokümanının ilanda belirtilen ihale adresinden teslim alınması zorunludur. İnternet sitesinden dokümanların incelenmesi, doküman satın alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

6. Teklifler Türk lirası üzerinden, aylık birim fiyat esasına göre, işin tamamı için verilecektir. Kısmi ve alternatif teklif ile konsorsiyum teklifleri kabul edilmez. Teklifler kapalı zarfla en geç ihale tarih ve saatine kadar teslim edilecektir.

İsteklilerin, İdare tarafından teslim edilen birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelini eksiksiz doldurarak yetkili kişilerce imzalanmış şekilde teklif zarfında sunmaları zorunludur. Tekliflerin değerlendirilmesinde bu belgelerde yer alan tutarlar esas alınacaktır. İhale dokümanını satın almayan veya tekliflerini zorunlu formlara uygun olarak sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. Geçici teminat, teklif bedelinin %2’sinden az olamaz. Teklifler 31.01.2027 tarihi dahil geçerlidir.

8. İhale, idari şartnamede belirtilen değerlendirme esaslarına göre ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan istekli üzerinde bırakılacaktır. İdare, ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

#ilangovtr Basın no ILN02606900