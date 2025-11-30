T.C.

ULUS SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/70 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Selahattin Çolak'tan 1968 yılı Nisan ayıdan beri haber alamadıklarını, davacı tarafından babası Selahattin Çolak'ın gaipliğine karar verilmesi talep edildiği anlaşılmakla Talep edilen 34838344906 TC kimlik nolu İbrahim ve Saniye oğlu, 19/03/1933 doğumlu Selahattin Çolak'ın gaipliği hakkında bilgisi bulunan kişilerin TMK.'nun 33 maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren en geç2 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri ve başvurmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 21.11.2025

#ilangovtr Basın no ILN02344684