ULUS SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ULUS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1 Tereke

MİRASÇILAR :

MEHMET ARSLAN

YUSUF ARSLAN

Mahkememizde görülen Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce belirtilen adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde ikamet etmemeniz gerekçesiyle tebligatlar yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

24/06/2025 günü saat 09:10'da duruşmada müteveffadan intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde müteveffadan intikal eden terekeyi kabul etmiş sayılacağınız ve H.M.K.'nun 6100 sayılı kanunun 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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