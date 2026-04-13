ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 00:00

T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda bilgileri belirtilen yabancı uyruklu şahısların tüm araştırmalara rağmen herhangi bir adres bilgisine ulaşılamaması ve adreslerinin meçhul olması nedeniyle, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 9’uncu maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın 23.07.2024 tarihli ve 2054411 sayılı “Soruşturma İzni Verilmemesi” Kararı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 30 uncu maddeleri uyarınca bu ilanen tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda mezkur kararın ilgililere tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.
 

SIRA ADI SOYADIUYRUK / ADRES
1AIZHAN ISAGULOVAKIRGIZİSTAN UYRUKLU ADRES BİLGİSİ YOK
2ALANA JANE PENTECOSTABD UYRUKLU ADRES BİLGİSİ YOK
3ARAM RASULİSVEÇ UYRUKLU ADRES BİLGİSİ YOK
4AZALEA JANE PENTECOSTABD UYRUKLU ADRES BİLGİSİ YOK
5HAYDER AL BEHADILIIRAK UYRUKLU ADRES BİLGİSİ YOK
6LANA AL BEHADILIIRAK UYRUKLU ADRES BİLGİSİ YOK
7LILY GRACE PENTECOSTABD UYRUKLU ADRES BİLGİSİ YOK
8RAMIZA MAMMADBAYLIAZERBAYCAN UYRUKLU ADRES BİLGİSİ YOK
9MUFID WADİİSRAİL UYRUKLU ADRES BİLGİSİ YOK
10JONATHAN CALEP PENTECOSTABD UYRUKLU ADRES BİLGİSİ YOK

 

#ilangovtr Basın no ILN02444673

 