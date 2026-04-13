ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞINDAN
Aşağıda bilgileri belirtilen yabancı uyruklu şahısların tüm araştırmalara rağmen herhangi bir adres bilgisine ulaşılamaması ve adreslerinin meçhul olması nedeniyle, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 9’uncu maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın 23.07.2024 tarihli ve 2054411 sayılı “Soruşturma İzni Verilmemesi” Kararı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 30 uncu maddeleri uyarınca bu ilanen tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda mezkur kararın ilgililere tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.
|SIRA
|ADI SOYADI
|UYRUK / ADRES
|1
|AIZHAN ISAGULOVA
|KIRGIZİSTAN UYRUKLU ADRES BİLGİSİ YOK
|2
|ALANA JANE PENTECOST
|ABD UYRUKLU ADRES BİLGİSİ YOK
|3
|ARAM RASUL
|İSVEÇ UYRUKLU ADRES BİLGİSİ YOK
|4
|AZALEA JANE PENTECOST
|ABD UYRUKLU ADRES BİLGİSİ YOK
|5
|HAYDER AL BEHADILI
|IRAK UYRUKLU ADRES BİLGİSİ YOK
|6
|LANA AL BEHADILI
|IRAK UYRUKLU ADRES BİLGİSİ YOK
|7
|LILY GRACE PENTECOST
|ABD UYRUKLU ADRES BİLGİSİ YOK
|8
|RAMIZA MAMMADBAYLI
|AZERBAYCAN UYRUKLU ADRES BİLGİSİ YOK
|9
|MUFID WADİ
|İSRAİL UYRUKLU ADRES BİLGİSİ YOK
|10
|JONATHAN CALEP PENTECOST
|ABD UYRUKLU ADRES BİLGİSİ YOK
