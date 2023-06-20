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Güncelleme Tarihi:

Uçhisar Belediye Başkanlığından:

Uçhisar Belediye Başkanlığından:
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 00:00

ÜÇ ADET TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR.

Aşağıda niteliği belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi doğrultusunda  Açık Arttırma Usulü ile satışı yapılacaktır.
 

Sıra NoİLİİLÇESİKÖYÜVASFIADAPARSEL NOARSANIN YÜZÖLÇÜMÜİhale
Tarihi		İhale
Saati		Tahmini BedeliGeçici Teminatı
1NEVŞEHİRMERKEZUÇHİSARARSA01600110,78 m204.07.202310:00323.400,00-TL9.710,00-TL
2NEVŞEHİRMERKEZUÇHİSARARSA01601693,29 m204.07.202311:002.798.700,00-TL84.000,00-TL
3NEVŞEHİRMERKEZUÇHİSARARSA5658506,81 m204.07.202313:304.054.480,00-TL121.635,00-TL


                  İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
                  GERÇEK KİŞİLERDEN:
1 - Nüfus kayıt örneği,
2 - İkametgah belgesi,
3 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
4 - Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname
5- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

TÜZEL KİŞİLERDEN:
1 - Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) Aslı veya noterden tasdikli sureti.
2 - Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli),
3 - Kanuni adreslerini belirten adres beyanı,
4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi
5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
6- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,
7 - Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

        Taşınmaz Mal Satış İhale Şartnamesi, Uçhisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını 04.07.2022 tarihinde yapılacak ihalelere, ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşması şarttır.) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede taşınmaz mal satış ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01847592
                                                                                                                                                                                                
     

 

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#Basın No ILN01847592#İlangovtr