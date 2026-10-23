TUZLUCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. TUZLUCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/188 Esas

Davacı kurum tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Dava konusu taşınmaz başında keşfin icrası sonucunda bilirkişiler tarafından Cıyrıklı köyü 116 ada 6 parsel sayılı taşınmaz için 610.930,25 TL ve 116 ada 7 parsel sayılı taşınmaz için 641.723,93 TL olmak üzere toplamda 1.252.654,18 TL bedel belirlenmiştir.

Durusma Günü : 24/12/2026 günü saat 09:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporunun tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 12/10/2026

Dahili Davalı : Bahattin TARKAN - 34649361208 T.C. Kimlik numaralı, Iğdır ili, Tuzluca ilçesi, Aşağı mah/köy, * Cilt, * Aile sıra no, ** sırada nüfusa kayıtlı, Sultanali ve Zeynep'ten olma, 10/02/1959 doğumlu,

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