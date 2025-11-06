×
TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
Vergi NoTC Kimlik NoSoyad Ad/UnvanAdresVergi DönemiAna Vergi KoduVergi KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoVergi Aslı Borcu ToplamıCeza ToplamıTOPLAM
588042948562299221474HASAN HAKAN KÖSEOĞLUKUMLA MAH. ABDULLAH ASLAN (SİTELER) CAD. ARZUM Kapı No:194A Daire No:9 Tel: GEMLİK BURSA2016012016121030802023012566Gdr00000132023012514Ge600002080,00 TL4.098.384,90 TL4.098.384,90 TL
588042948562299221474HASAN HAKAN KÖSEOĞLUKUMLA MAH. ABDULLAH ASLAN (SİTELER) CAD. ARZUM Kapı No:194A Daire No:9 Tel: GEMLİK BURSA2016102016123330802023012566Gdr00000132023012514Ge600002110,00 TL3.090.557,70 TL3.090.557,70 TL
Tuzla Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde tebliğ yapılamayan,muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı adresi bulunmayan mükelleflerin ödeme emirleri tebliğ edilemediğinden,213 sayılı V.U.K.’nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

 

