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TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 00:00
TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
Vergi NoTC Kimlik NoSoyad Ad/UnvanAdresVergi DönemiAna Vergi KoduVergi KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoVergi Aslı Borcu ToplamıCeza ToplamıTOPLAM
720041965450392641336MUSTAFA PALABAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT2018012018121030802024100466Gdt00000142024100414Ge800002430,0014.473.032,9614.473.032,96
720041965450392641336MUSTAFA PALABAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT20180120181210102024100466Gdt00000142024100414Ge800002434.824.344,320,004.824.344,32
720041965450392641336MUSTAFA PALABAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT2018042018063330802024100466Gdt00000142024100414Ge800002400,003.078.060,093.078.060,09
720041965450392641336MUSTAFA PALABAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT2017102017123330802024100466Gdt00000142024100414Ge800002380,002.191.952,462.191.952,46
720041965450392641336MUSTAFA PALABAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT2018012018033330802024100466Gdt00000142024100414Ge800002330,002.363.905,262.363.905,26
720041965450392641336MUSTAFA PALABAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT2018102018123330802024100466Gdt00000142024100414Ge800002270,003.909.054,243.909.054,24
720041965450392641336MUSTAFA PALABAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT2016042016063330802024100466Gdt00000142024100414Ge800002220,002.710.811,342.710.811,34
720041965450392641336MUSTAFA PALABAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT2018072018093330802024100466Gdt00000142024100414Ge800002130,003.674.710,113.674.710,11
720041965450392641336MUSTAFA PALABAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT2016012016121030802024100466Gdt00000142024100414Ge800002100,008.778.070,928.778.070,92
720041965450392641336MUSTAFA PALABAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT20160120161210102024100466Gdt00000142024100414Ge800002102.926.023,640,002.926.023,64
720041965450392641336MUSTAFA PALABAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT2016102016123330802024100466Gdt00000142024100414Ge800002030,002.216.118,542.216.118,54
720041965450392641336MUSTAFA PALABAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT2017012017121030802024100466Gdt00000142024100414Ge800002000,009.825.342,429.825.342,42
720041965450392641336MUSTAFA PALABAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT20170120171210102024100466Gdt00000142024100414Ge800002003.275.114,140,003.275.114,14
720041965450392641336MUSTAFA PALABAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT2017012017033330802024100466Gdt00000142024100414Ge800001990,002.228.215,082.228.215,08
720041965450392641336MUSTAFA PALABAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT2017072017093330802024100466Gdt00000142024100414Ge800001840,002.435.032,442.435.032,44
720041965450392641336MUSTAFA PALABAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT2017042017063330802024100466Gdt00000142024100414Ge800001770,001.987.608,211.987.608,21
Tuzla Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde tebliğ yapılamayan, muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı adresi bulunmayan mükelleflerin ödeme emirleri tebliğ edilemediğinden,213 sayılı V.U.K.’nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02119380