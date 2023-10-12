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TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
|1-Belediyemize aittaşınmazın satışihalesi2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 24.10.2023 Salı günü Saat:14:00'daKapalıTeklifUsulüile yapılacaktır.
|S.No.
|Pafta
|Ada
|Parsel
|Mahalle
|Miktarı
|Adresi
|İmar Durumu
|Kullanımı
Tahmini
Bedel
|G.teminat
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|İhale Usulü
|1
|……
|7196
|5
|Tepeören
|8300.09m2
|TepeörenMahallesi
|Konut
|Boş
83.000.
900.00₺
24.900.
270.00₺
|24.10.2023
|14:00
|Kapalı Teklif
|2
|7192
|19
|Tepeören
|4070.44 m2
|TepeörenMahallesi
|Konut
|Boş
40.704.
400.00₺
12.211.
320.00₺
|24.10.2023
|14:00
|Kapalı Teklif
|3
|7201
|18
|Tepeören
|2634.28 m2
|TepeörenMahallesi
|Konut
|Boş
23.708.
520.00₺
7.112.
556.00₺
|24.10.2023
|14:00
|Kapalı Teklif
|2-488SayılıDamga Vergisi kanununun 8.maddesine istinaden ( binde 5.69)damga vergisitahsil edilecektir.
|3-Şartname Belediyemiz Emlakve İstimlak Müdürlüğünden 2500,00₺ karşılığında satın alınabilir.
|4-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
|Şirketlerin;
|Şahıslar;
|a)Şartname Dosyası
|a)Şartname Dosyası
|b)İmza sirküleri,
|b)Nüfus cüzdan sureti,
|c)Ticaret odası belgesi,
|c)Yerleşim Yeri Belgesi
|d)Geçici teminat.
|d)Geçici teminat.
|Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümenindehazır bulunmaları gerekmektedir
|Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|İlan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN01903594