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TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 00:00

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TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
               
     1-Belediyemize aittaşınmazın satışihalesi2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 24.10.2023 Salı günü Saat:14:00'daKapalıTeklifUsulüile yapılacaktır. 
 
S.No.PaftaAdaParselMahalleMiktarıAdresiİmar DurumuKullanımı

Tahmini

Bedel

G.teminatİhale Tarihiİhale Saatiİhale Usulü 
               
1……71965Tepeören8300.09m2TepeörenMahallesi KonutBoş

83.000.

900.00₺

24.900.

270.00₺

24.10.202314:00Kapalı Teklif 
2 719219Tepeören4070.44 m2TepeörenMahallesi KonutBoş

40.704.

400.00₺

12.211.

320.00₺

24.10.202314:00Kapalı Teklif 
3 720118Tepeören2634.28 m2TepeörenMahallesi KonutBoş

23.708.

520.00₺

7.112.

556.00₺

24.10.202314:00Kapalı Teklif 
               

 

      2-488SayılıDamga Vergisi kanununun 8.maddesine istinaden ( binde 5.69)damga vergisitahsil edilecektir.        
      3-Şartname Belediyemiz Emlakve İstimlak Müdürlüğünden 2500,00₺ karşılığında satın alınabilir.        
      4-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;        
               
 Şirketlerin;     Şahıslar;        
a)Şartname Dosyası   a)Şartname Dosyası        
b)İmza sirküleri,    b)Nüfus cüzdan sureti,        
c)Ticaret odası belgesi,   c)Yerleşim Yeri Belgesi         
d)Geçici teminat.    d)Geçici teminat.        
               
               
        Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümenindehazır bulunmaları gerekmektedir        
Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.         
İlan olunur.             
               

#ilangovtr Basın no ILN01903594

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#ILN01903594#İlangovtr