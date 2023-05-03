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TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İHALE İLANI

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İHALE İLANI
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 00:00

1-Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 16.05.2023 Salı günü Saat 14:00'da Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 
 
S.No.PaftaAdaParselMahalleY.ÖlçümüHisseAdresiİmar DurumuKullanımıTahmini BedelG.teminat İhale Tarihiİhale Saatiİhale Usulü
               
1……60426İçmeler154.00m²Tamİçmeler MahallesiEnise SokakKonutİşgalli 1,155,000.00 ₺34,650.00 ₺16.05.202314:00Açık Teklif
               
2……60199İçmeler132.00m²Tamİçmeler Mahallesi Acem SokakKonutİşgalli 990,000.00 ₺29,700.00 ₺16.05.202314:00Açık Teklif
               
               
      2-488SayılıDamga Vergisi kanununa istinaden ( binde 5.69)damga vergisitahsil edilecektir.       
      3-Şartnameler Belediyemiz Emlakve İstimlak Müdürlüğünden 1000,00₺ karşılığında satın alınabilir.       
      4-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;      
               
 Şirketlerin;      Şahısların;       
a) Şartname dosyası ve makbuzu    a) Şartname osyası ve akbuzu       
b) İmza sirküleri (Aslı) yada noter tasdikli suret   b) Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi       
c) Ticaret odası (sicil gazetesi) belgesi, Faaliyet Belgesi,Sicil Tasdiknamesi (Asıllar)  c) Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah)       
d) Geçici teminat makbuzu veya mektubu   d) Geçici teminat makbuzu veya mektubu       
e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene
    ait imza beyannamesi		  e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene
   ait imza beyannamesi		  
f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi  f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi     
   Hazırlamaları Gerekmektedir.       
               
        Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümenindehazır bulunmaları gerekmektedir 
Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.          
     İlan olunur.           

 

 

 

#ilangovtr Basın no ILN01822337

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#Basın No ILN01822337#İlangovtr