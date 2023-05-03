TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İHALE İLANI

Güncelleme Tarihi:
|S.No.
|Pafta
|Ada
|Parsel
|Mahalle
|Y.Ölçümü
|Hisse
|Adresi
|İmar Durumu
|Kullanımı
|Tahmini Bedel
|G.teminat
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|İhale Usulü
|1
|……
|6042
|6
|İçmeler
|154.00m²
|Tam
|İçmeler MahallesiEnise Sokak
|Konut
|İşgalli
|1,155,000.00 ₺
|34,650.00 ₺
|16.05.2023
|14:00
|Açık Teklif
|2
|……
|6019
|9
|İçmeler
|132.00m²
|Tam
|İçmeler Mahallesi Acem Sokak
|Konut
|İşgalli
|990,000.00 ₺
|29,700.00 ₺
|16.05.2023
|14:00
|Açık Teklif
|2-488SayılıDamga Vergisi kanununa istinaden ( binde 5.69)damga vergisitahsil edilecektir.
|3-Şartnameler Belediyemiz Emlakve İstimlak Müdürlüğünden 1000,00₺ karşılığında satın alınabilir.
|4-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
|Şirketlerin;
|Şahısların;
|a) Şartname dosyası ve makbuzu
|a) Şartname osyası ve akbuzu
|b) İmza sirküleri (Aslı) yada noter tasdikli suret
|b) Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi
|c) Ticaret odası (sicil gazetesi) belgesi, Faaliyet Belgesi,Sicil Tasdiknamesi (Asıllar)
|c) Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah)
|d) Geçici teminat makbuzu veya mektubu
|d) Geçici teminat makbuzu veya mektubu
|e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene
ait imza beyannamesi
| e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene
ait imza beyannamesi
|f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
|f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
|Hazırlamaları Gerekmektedir.
|Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümenindehazır bulunmaları gerekmektedir
|Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|İlan olunur.