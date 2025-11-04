TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Güncelleme Tarihi:
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
AKARYAKIT ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İhale Kayıt Numarası (İKN)
|:
|2025/1867842
|1-İdarenin
|1.1. Adı
|:
|TUZLA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|1.2. Adresi
|:
|EVLİYA ÇELEBİ MAHALLESİ HATBOYU CADDESİ NO:17 PK:34945 TUZLA/İSTANBUL
|1.3. Telefon numarası
|:
|02164440906
|1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2- İhalenin
|2.1. Tarih ve Saati
|:
|26.11.2025 - 10:00
|2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
|:
|TUZLA BELEDİYESİ İHALE ODASI
|3- İhale konusu mal alımının
|3.1. Adı
|:
|AKARYAKIT ALIMI
|3.2. Niteliği, türü ve miktarı
|:
|250.000 LT MOTORİN (DÖKME), 170.000 LT MOTORİN (POMPADAN) VE 20.000 LT 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN (DÖKME) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Dökme akaryakıtlar İdarenin akaryakıt deposuna İdarenin talebi doğrultusunda peyderpey teslim edilecektir. Pompadan akaryakıt ise isteklinin kendi akaryakıt istasyonundan, istenilen araç sayısı kadar taşıt tanıma sistemi takılacak olan araçlara verilecektir.
|3.4. Süresi/teslim tarihi
|:
|Dökme akaryakıtlar İdarenin akaryakıt deposuna İdarenin talebi doğrultusunda peyderpey teslim edilecektir. İdarenin sipariş tarihinden itibaren en geç 2 iş günü içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. Pompadan akaryakıt ise isteklinin kendi akaryakıt istasyonundan, istenilen araç sayısı kadar taşıt tanıma sistemi takılacak olan araçlara verilecektir. İşin bitiş tarihi 31.12.2026
|3.5. İşe başlama tarihi
|:
|01.01.2026 tarihinde işe başlanacaktır.
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
|4.3.2. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:
|Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi
|4.3.3. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:
|Bayisi olduğu akaryakıt markasının-şirketinin yurt çapında en az 500 istasyonda taşıt tanıma sistemi bulunduğuna ilişkin belge Tuzla ilçesi sınırları içerisinde kendisine ait en az 1(bir) adet akaryakıt istasyonu olduğunu gösterir belge
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|4.4.1. Her türlü akaryakıt alımı ve/veya satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8- Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38'inci maddesine göre açıklama istenecektir.
