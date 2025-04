TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜTÜN VE ALKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEBLİĞ YAPILACAK GERÇEK/TÜZEL KİŞİNİN



ADI SOYADI/ÜNVANI VERGİ KİMLİK NO ADRES CEZANIN NEVİ Sülün Kafe Bar Tur. Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 7850284369 Şehit Muhtar Mah. İmam Adnan Sok. No 11/B B1 B2 Beyoglu/İSTANBUL Satış Belgesinin Askıya Alınması

4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin sekizinci fıkrası çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının 07.02.2025 tarihli ve 17938593 sayılı Makamı Oluru ile, 7850284369 vergi kimlik numaralı Sülün Kafe Bar Tur. Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş olan 08.06.2018 tarihli ve 34075669Aİ sicil numaralı Açık Alkollü İçki Satış Belgesi’nin askıya alınmasına karar verilmiştir.

Ancak, Başkanlığımız kayıtlarında yer alan işyeri adresinde hakkında tanzim olunan ihbarname tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun ‘İlanın ihtiva edeceği kayıtlar’ başlıklı 30 uncu maddesine istinaden ilgilinin ilan tarihinden başlayarak 15 (on beş) gün içinde Başkanlığımıza bizzat veya bilvekale müracaatta bulunması veyahut taahhütlü postayla açık adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, 15 (on beş) gün sonunda müracaatta bulunmaması veya açık adresini bildirmemesi halinde kendisine işbu ilanın neşri tarihinden 15 (on beş) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02211163