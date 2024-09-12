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T.C.
TÜRKOĞLU
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2021/867 Esas -
Davacı, ALİ KARAKIZ ile Davalı, TÜRKOĞLU MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde kain;
Davacı Ali Karakız tarafından dava konusu edilen Türkoğlu İlçesi Uzunsöğüt Mahallesinde (A) harfi ile gösterilen taşınmazın Doğusunda: Erol Arı arazisi, Batısında: Hasan Bozdoğan arazisi, Kuzeyinde: Zeminde yol, Güneyinde: Hali arazi olup, (A) harfi ile gösterilen yerin yüzölçümünün 3190,79 m² olan taşınmazın Ali Karakız adına tescili istenilmektedir.
Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02087855