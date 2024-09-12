T.C.

TÜRKOĞLU

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/867 Esas -

Davacı, ALİ KARAKIZ ile Davalı, TÜRKOĞLU MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde kain;



Davacı Ali Karakız tarafından dava konusu edilen Türkoğlu İlçesi Uzunsöğüt Mahallesinde (A) harfi ile gösterilen taşınmazın Doğusunda: Erol Arı arazisi, Batısında: Hasan Bozdoğan arazisi, Kuzeyinde: Zeminde yol, Güneyinde: Hali arazi olup, (A) harfi ile gösterilen yerin yüzölçümünün 3190,79 m² olan taşınmazın Ali Karakız adına tescili istenilmektedir.



Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02087855