×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 00:00

 

T.C.
TÜRKOĞLU
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/867 Esas -

Davacı, ALİ KARAKIZ ile Davalı, TÜRKOĞLU MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde kain;

Davacı Ali Karakız tarafından dava konusu edilen Türkoğlu İlçesi Uzunsöğüt Mahallesinde (A) harfi ile gösterilen taşınmazın Doğusunda: Erol Arı arazisi, Batısında: Hasan Bozdoğan arazisi, Kuzeyinde: Zeminde yol, Güneyinde: Hali arazi olup, (A) harfi ile gösterilen yerin yüzölçümünün 3190,79 m² olan taşınmazın Ali Karakız adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02087855