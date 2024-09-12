T.C.

TÜRKOĞLU

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/863 Esas-

Davacı, ADEM İMALI ile Davalı, TÜRKOĞLU MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde kain;



Davacı Adem İmalı tarafından dava konusu edilen Türkoğlu İlçesi Uzunsöğüt Mahallesinde (A) harfi ile gösterilen taşınmazın Doğusunda: Kısmen zeminde mevcut yol ve kısmen de Sultan Kelepir arazisi, Batısında: Uzunsöğüt Mahallesi 224 ada 3 parsel, Kuzeyinde: Türkoğlu Uzunsöğüt yolu, Güneyinde: Uzunsöğüt mahallesi 224 ada 3 parsel olup, (A) harfi ile gösterilen yerin yüzölçümünün 5131,12 m² olan taşınmazın Adem İmalı adına tescili istenilmektedir.



Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02087852