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TÜRKOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TÜRKOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 00:00

T.C.TÜRKOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/127 Esas

İLAN TUTANAĞI

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt mahallesi 131 ada 2 parselin güneyinde bulunan A ada yaklaşık 1076,92 m²olan taşınmazın davacı 53383427544 T.C. Nolu İlyas AKKAYA adına tescili istenilmektedir. Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02149572