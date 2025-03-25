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TÜRKOĞLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

TÜRKOĞLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 00:00

T.C. TÜRKOĞLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/170 Esas

İLAN TUTANAĞI

Davacı , MUSA SELCİ ile Davalı , TÜRKOĞLU MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi Beyoğlu / Sarılar Mahallesi 531 ada 12 parsel sayılı taşınmaz içerisinde bulunan;
Doğusu: Tescil Harici Yer Batısı: 531 ada 12 parsel Kuzeyi: Kısmen tescil harici, kısmen 531 ada 12 parsel ve Güneyi: 531 ada 3 parsel söylenen tapusuz taşınmaz ile çevrili olan,
(A) harfi ile gösterilen alanın yüz ölçümü 877.64m², (B) harfi ile gösterilen alanın yüz ölçümü 228.95 m², (C) harfi ile gösterilen alanın yüz ölçümü 647.58 m², (D) harfi ile gösterilen alanın yüz ölçümü 1.00 m² olan taşınmazlar " Bahçe " niteliğinde olup " MUSA SELCİ " adına tescili istenilmektedir.
Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia eden bilumum evrak müsbitlerinin ilan tarihinden itibaren 3 (üç)ay içerisinde Mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02196287