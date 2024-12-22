TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ

TÜRK KIZILAY

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI

Mülkiyeti Kurumumuza ait, Kırıkkale ili, Merkez ilçesi, Yaylacık 1.Kısım mahallesinde kain tapunun 191 ada, 23 parselinde kayıtlı 319 m² yüzölçümlü arsa vasıflı kargir ev vasıflı taşınmazın tamamı 5.500.000,00 TL muhammen bedel ile Gayrimenkul Satış Şartname hükümlerine göre AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİ ile satışı yapılacaktır.

1- İhalenin;

- Yapılacağı Yer: Türk Kızılay Genel Müdürlüğü Satın Alma Direktörlüğü Toplantı Salonu (Fidanlık Mah. Ataç1 Sok. No: 32 Çankaya/Ankara)

- Zarfın Son Teslim Tarih ve Saati : 22.01.2025 saat 14:00

- İhale Tarih ve Saati: 23.01.2025 saat: 14:00

- İhale Zarf Teslim Yeri: Fidanlık Mah. Ataç1 Sok. No: 32 Çankaya/Ankara (Evrak Birimi)

- İhale Usulü: Açık Artırma Yöntemi

- İhale İlgili kişi: Gamze TEKE

- İlgili kişi Telefon: 0 312 584 10 35

- İlgili kişi Faks: 0 312 430 01 75

- İlgili e- posta: gamze.teke@kizilay.org.tr

2- Gayrimenkul hakkında bilgi için;

- İlgili kişi: Canan AKBULUT

- İlgili kişi Telefon: 0 312 293 59 54

- İlgili e- posta: canan.tekindal@kizilay.org.tr

3- İsteklilerin açık arttırma için belirtilen gün ve saat, belirtilen adreste hazır bulunmaları gerekmektedir.

4- İhaleye ilişkin tüm bilgileri içeren şartnameye https://www.kizilay.org.tr/IhaleIlanlari internet adresinden ulaşılabilir. İhaleye ait şartname “Ataç 1 Sokak, No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Türk Kızılay Genel Müdürlüğü Satın Alma Direktörlüğünden ücretsiz temin edilebilir.

5- İstekliler, 275.000,00 TL tutarında geçici teminatı, nakit olarak (T.C. Ziraat Bankası Çukurambar Ankara Kurumsal Şubesi TR360001002110390090263136 IBAN numaralı TL hesabına) yatırabilir veya en az 30.04.2025 tarihine kadar geçerli olacak şekilde banka teminat mektubu olarak verebilecektir.

6- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. Türk Kızılay ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

TÜRK KIZILAY GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

#ilangovtr Basın no ILN02143724