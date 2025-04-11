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TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Seyyar Dijital Röntgen Cihazı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2025/495334
1-İdarenin
a) Adı
:
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
Kemankeş Cad. Karamustafa Paşa Sok.No : 21 34425 Karaköy BEYOĞLU/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
02122933674 - 02122933683
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2- İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
Seyyar Dijital Röntgen Cihazı
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
5 Adet Seyyar Dijital Röntgen
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi
:
İhale kapsamındaki tüm kalemler sözleşme imzalanmasına müteakip en geç 120 gün içerisinde tahsis kapsamındaki Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan yer/yerlere çalışır vaziyette teslim edilecek ve muayene kabul süreçleri tamamlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır.
|3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
12.05.2025 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (Kemankeş Cad. Karamustafa Paşa Sok. 21 34425 Karaköy - Beyoğlu /İstanbul)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
İmalat Yeterlilik Belgesi
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Hizmet Yeterlilik Belgesi
4.3.4.
4.3.4.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Ürün Takip Sistemi Barkod
4.3.5. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Katalog
4.3.6. Demonstrasyon yapılması istenmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kuruluşlarına ve / veya sağlık hizmeti sunan özel sağlık işletmelerine tek sözleşmeye ilişkin teşhis ve / veya tedavi amaçlı tıbbi cihaz satmış olmak" benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02203843