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TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 00:00

DOSYA NO:2021/6TEREKE

TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN KAPATILMASIİLANI
DOSYA NO:2021/6TEREKE

-Yıldırım Mah.yan Sk.No:27 Iç KapıNo:3 Turgutlu/MANİSA adresinde mukim -50038433332 TC.kimlik nolu NECATİ KARTAL hakkında TURGUTLU Sulh Hukuk Mahkemesinin07/09/2023 Tarih ve 2021/6 Tereke Esas,2023/47Karar sayılı karırı ile İİK.nun 166 (254-182) maddesi gereğince TASFİYENİN KAPATILMASINA karar verilmiş bulunduğu tebliğ ve ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01888839

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#Basın No ILN01888839#İlangovtr