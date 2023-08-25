TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN KAPATILMASI İLANI

DOSYA NO: 2022/44TEREKE

46003625130 TC.kimlik nolu MUSTAFA ESMERKOL hakkında Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin18/08/2023 tarih ve 2022/44Tereke ESAS,2023/ 41 KARAR sayılı kararı ile, İİK.nun 166 (254-182) maddesi gereğince terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin KAPATILMASINA karar verilmiş bulunduğu tebliğ ve ilan olunur. (İİK.m. 166;181,182,254

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