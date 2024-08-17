TURGUTLU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

TURGUTLU

İCRA DAİRESİ

2024/307 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/307 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Turgutlu İlçe, İZZETTİN Mahalle/Köy, AZMAK Mevkii, 0 Ada, 795 Parsel, BAĞ VE TARLA VASIFLI TAŞINMAZ BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE " Manisa İl, Turgutlu İlçe, İZZETTİN Mahalle/Köy, AZMAK Mevkii, 0 Ada, 795 Parsel, BAĞ VE TARLA NİTELİKLİ TAŞINMAZ BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE " Değer tespitine konu olan taşınmaz, Manisa ili Turgutlu İlçesi İzzettin Mahallesi 0 ada 795 parsel tapuda Bağ ve Tarla niteliğinde kayıtlıdır. Parsel yüzölçüm alanı 29.070,00 m2'dir. Kıymet takdirine konu Bağ ve Tarla vasıflı fiili kullanım durumu da Bağ ve Tarla olan taşınmaz topoğrafik ve geometrik olarak makineli tarım yapmaya uygundur. Parsel içerisinde su kaynağı bulunmamaktadır. Komşu parselden alınan su ile bitkiler sulanmaktadır. Toprak yapısı killi-tınlı olup tuzluluk, alkalilik, drenaj, su tutma kapasitesi ve geçirgenlik yönünden bitki yetiştirmeye uygun yapıdadır. Taşınmazın yola cephesi bulunmamaktadır ve en yakın kadastral yol ile arasında1 metrelik kot farkı bulunmaktadır. Taşınmaz en yakın yerleşim yerine 1,27 km, Ankara Asfaltına 8,15 km, ilçe merkezine 7,80 km uzaklıktadır. Söz konusu taşınmaz içerisinde üzüm ve buğday bitkisi yetiştirildiği tespit edilmiştir. Taşınmazın tamamı satışa konu olup değeri11.482.650,00 TL'dir." denilmiştir.

Adresi : Manisa İli Turgutlu İlçesi İzzettin Mahallesi 0 Ada 795 No.Lu Parselde Kayıtlı Bağ Ve Tarla Niteliğindeki Taşınmaz Turgutlu / MANİSA

Yüzölçümü : 29.070 m2

İmar Durumu: Turgutlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/03/2024 tarih ve 4600 sayılı yazısında " İlçemiz İzzettin Mahallesi 795 parsel sayılı taşınmaz; Söz konusu taşınmaz İzzettin Mahallesi Köy yerleşik ve köy gelişme sınırları dışında '' tar ım arazisi '' vasfındadır. Söz konusu taşınmaza ait istenilen belgeler belediyemiz arşivinde bulunmamaktadır. Arsa birim m² raiç bedelle 19.42 TL'dir. " denilmiştir.

Kıymeti : 11.482.650,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İHTİYATİ TEDBİR : TURGUTLU 2. ASLİYE HUKUK MAHK. 07/11/2022 TARİH VE 2022/292 ESAS SAYILI İHTİYATİ TEDBİR ŞERHİ VARDIR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 10:16

13/08/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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