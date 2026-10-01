TURGUTLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. TURGUTLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/140 Esas

İLANEN TEBLİGAT YAPILMASINA KARAR VERİLEN DAVALI : HEDİYE PINAR Örnekköy Mah. 7503 Sk. No: 2İç Kapı No: 6 Karşıyaka / İzmir. Karşıyaka/ İZMİR

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınızdan tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. HMK. 122. madde gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceğiniz HMK. 128. madde uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız,

Duruşma Günü: 26/11/2026 günü saat: 12:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceğiniz yahut değiştirebileceğiniz,

Adli Tıp 10. İhtisas kurulu raporunda; "muris İbrahim Eryiğit’in, vasiyetname tarihleri olan 06.02.2020 ve 24.02.2021 tarihlerinde fiil ehliyetine haiz olduğunun kabulünün uygun bulunduğu oy birliği ile mütalaa olunur." şeklinde rapor sunulduğu, rapora iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususları ilanen tebliğ olunur.

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