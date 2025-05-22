Güncelleme Tarihi:
T.C. TURGUTLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
23/10/2024
Sayı : 2024/139 Esas
İLAN ŞERHİ
Gaipliğine karar verilmesi talep edilen aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı AHMET MADAN'ınyaşadığına dair bilgisi bulunanların, ilan tarihinden itibaren 6 AYLIK süre içerisinde mahkememize bilgi vermeleri hususu TMK'nın 33/2 maddesi gereğince ilan olunur.
İLGİLİ KİŞİ : AHMET MADAN - 46018598214 MANİSA ili, AHMETLİ ilçesi, MERKEZ mah/köy, 1 Cilt, 1016 Aile sıra no, 7 sırada nüfusa kayıtlı, ÖMER ve MERYEM oğlu/kızı, 15/06/1965 dogumlu,
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