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TURGUTLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TURGUTLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 00:00

T.C. TURGUTLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

23/10/2024

Sayı : 2024/139 Esas

İLAN ŞERHİ

Gaipliğine karar verilmesi talep edilen aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı AHMET MADAN'ınyaşadığına dair bilgisi bulunanların, ilan tarihinden itibaren 6 AYLIK süre içerisinde mahkememize bilgi vermeleri hususu TMK'nın 33/2 maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİLİ KİŞİ : AHMET MADAN - 46018598214 MANİSA ili, AHMETLİ ilçesi, MERKEZ mah/köy, 1 Cilt, 1016 Aile sıra no, 7 sırada nüfusa kayıtlı, ÖMER ve MERYEM oğlu/kızı, 15/06/1965 dogumlu,

 

#ilangovtr Basın no ILN02125540

 