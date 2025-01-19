TURGUTLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TURGUTLU 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA ve

BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

DOSYA No: 2024/82 TEREKE 32465026974 TC.Kimlik nolu NECDET GÜNDÜZ’ÜN trekesin Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 16/12/2024 Tarih ve 2024/636 Esas, 2024/456 Karar sayılı kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine , Memurluğumuzcada ,tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği. İİK.nun 166. Ve 218.maddesi gereğince ilan olunur.

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