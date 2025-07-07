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TURGUTLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TURGUTLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 00:00

TURGUTLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN KAPATILMASI İLANI

DOSYA NO:2024-56TEREKE

Ergenekon Mah.Cengiz Han Sk. No:30/2 Turgutlu/Manisa adresinde mukim,46366392830 TC.Kimlik Nolu METİN ÇANKAYA hakkında Turgutlu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/06/2025 tarih ve 2024/56Tereke (Esas) ,2025/9 Karar sayılı sayılı kararı ile, İİK.nun 166 (254-182) maddesi gereğince iflasın kapanmasına karar verilmiş bulunduğu tebliğ ve ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02255508

 