TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/139 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından aşağıda ili, ilçesi, mahallesi parsel nosu ile yüzölçümü, maliklerin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca bedel tespit ve tescil davası açılmış olup; Kamulaştırma kanununun 2942 sayılı yasa ile değişik 10 Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz; Açılacak iş bu davalarda husumetin Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü yöneltilmesi gerektiği,

Kamulaştırma kanununun 10. Maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Kemalpaşa Şubesine hak sahibi olmanız durumunda adınıza yatırılacağı; Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 03.07.2025

Dosya No İl İlçe Mahalle Ada Parsel Kam. Alan Malikler 2025/139 Manisa Turgutlu Derbent 235 32 69,78- m2' lik kısmında 49 yıllık daimi irtifak hakkı Necati ARIKANLI TC : 31589105800

