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TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 00:00

İ L A N

T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

20.03.2025

Sayı : 2025/61 Esas

Konu : TMK 588.maddesine göregaiplik ilanı (2. ilan)

MALİYE HAZİNESİ ile MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Manisa ili, Turgutlu ilçesi, 3. Mıntıka Mahallesi, Azmak mevkii,869 ada 175 parsel sayılı taşınmaz maliki olduğu bildirilen Numan: Fatma oğlu isimli kişinin sağ olup olmadığının ve adresinin bilinmemesi nedeni ile Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/1041 Esas, 2013/25 Karar sayılı, 14/01/2013 tarihli kararı ile 3561 sayılı yasa gereği Turgutlu Mal Müdürü'nün kayyım olarak tayin edildiği ve gaipliğe karar verilmesine ilişkin işbu dava mahkememizde açılmış olup, Numan: Fatma oğlu isimli kişiyi tanıyanların ve bilenlerin olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin işbu 2025/61 Esas sayılı dosyamıza başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen Numan: Fatma oğlu isimli kişinin hakkında gaiplik kararı verileceği hususu TMK. 588/2 maddesi gereğince ilan olunur.20.03.2025

GAİP

NUMAN: FATMA OĞLU

#ilangovtr Basın no ILN02195168