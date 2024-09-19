İ L A N



T.C. TUNCELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/778 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Tunceli İli, Merkez İlçesi, Doluküp köyü nüfusuna kayıtlı, Hıdır ve Müzeffer kızı, 16/06/1971 Tunceli doğumlu, 45517890638 T.C. kimlik nolu, ZEKİYE GÜRAY'ı tanıyan ve hakkında bilgi sahibi bulunan kimselerin mahkememiz dosyasına iş bu ilanın yayınlanmasından itibaren 3 aylık süre içinde başvurmaları TMK'nın 32 ve devamı maddeleri uyarınca ilan olunur. 11/09/2024

#ilangovtr Basın no ILN02091232