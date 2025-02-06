TUNCELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

TUNCELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/392 Esas

DAVALI :MAZLUM DEMİR 419......584 T.C. Kimik numaralı

Davacı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından aleyhinize açılan Tazminat davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 17/06/2025 günü saat: 09:05'e duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,, aksi takdirde 6100 Sayılı HMK'nın 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu T.K.'nın 28. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

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