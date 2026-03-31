TUNCELİ AİLE MAHKEMESİ

T.C. TUNCELİ AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/83 Esas

DAVALI : CEMAL İMAK 278..........28 T.C. Kimik numaralı

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinde tanınmıyor gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Pınar İMAK tarafından aleyhinize, Almanya Devleti Rottenburg and Neckar Yerel Mahkemesinden verilen 18/04/2023 tarihli boşanma kararının 18/04/2023 tarihinde kesinleştiği, mahkeme kararının Türkiye'de geçerli olabilmesi için yabancı mahkeme boşanma kararının tanınmasına ilişkin dava açtığı anlaşılmakla, HMK 114,122,127 ve 128. maddeleri uyarınca dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz yada kendisini bir vekil ile temsil ettirebileceğiniz, süresi içerisinde cevap verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde iddia etmiş olduğu vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususunda dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere TK'nun 28.maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

