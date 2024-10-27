TUFANBEYLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. TUFANBEYLİSULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/297 Esas

Davacı Fehime ÖZDEMİR ile Davalı Ferihan TUT ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkememizce Davalı Ferihan TUT'un bilinen adresine tebligat yapılamamış olup, adresi tespit edilemediğinden bilirkişi raporu ve ayrıca gelecek celse gün ve saatinin tebligat kanununun ilanen tebligat hükümlerine göre yapılmasına karar verilmiştir.

Mustafa ve Esma kızı, 05/10/1951 doğumlu, 19*******80 T.C. Kimlik Numaralı davalı Ferihan TUT,



Duruşma günü; 10/12/2024 günü saat: 13:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ayrıca bilirkişi raporuna karşı yayım tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde, Bilirkişi raporuna karşı beyan dilekçesi verebileceğiniz, bilirkişi raporuna karşı cevap hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız hususu,



Bilirkişi raporu ve ihtaratlıduruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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