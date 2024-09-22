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T.C. TUFANBEYLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/271 Esas

Davacı Bordo Home Alışveriş Merk. San. Tic. Ve Ltd. Şti. tarafından davalı Oğuzhan YİĞİTOĞLU ve diğerleri aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi ilişkin davanın yapılan yargılamasında;



Mahkememizce Davalı Oğuzhan YİĞİTOĞLU'nun bilinen adresine tebligat yapılamamış olup, adresi tespit edilemediğinden bilirkişi raporu ve ayrıca gelecek celse gün ve saatinin tebligat kanununun ilanen tebligat hükümlerine göre yapılmasına karar verilmiştir.



Mehmet ve Gülcan oğlu, 14/10/1976 doğumlu, 20*******54 T.C. Kimlik Numaralı davalı Oğuzhan YİĞİTOĞLU,



Duruşma günü; 26/11/2024 günü saat 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ayrıca bilirkişi raporuna karşı yayım tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde, Bilirkişi raporuna karşı beyan dilekçesi verebileceğiniz, bilirkişi raporuna karşı cevap hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız hususu, Bilirkişi raporu ve ihtaratlı duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.18/09/2024

#ilangovtr Basın no ILN02092336