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TUFANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TUFANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 00:00

 

T.C. TUFANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/85 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Adana İli, Tufanbeyli İlçesi, Kayarcık Mahallesi
MEVKİİ : BEYNAMAZ
ADA NO : 117
PARSEL NO : 11
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.625,00 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İbrahim YARDIMCI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava Konusu taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu hakların davacı idare lehine tapuya tescili
DURUŞMA GÜNÜ : 09/10/2024 günü saat 10:40Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/85 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/09/2024

Katip 167678  Hakim 273057

 

#ilangovtr Basın no ILN02093664