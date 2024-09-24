TUFANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TUFANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/85 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Adana İli, Tufanbeyli İlçesi, Kayarcık Mahallesi

MEVKİİ : BEYNAMAZ

ADA NO : 117

PARSEL NO : 11

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.625,00 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İbrahim YARDIMCI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava Konusu taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu hakların davacı idare lehine tapuya tescili

DURUŞMA GÜNÜ : 09/10/2024 günü saat 10:40Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/85 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/09/2024

Katip 167678 Hakim 273057

#ilangovtr Basın no ILN02093664