TRABZON KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

TRABZON KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SAYIN NADİR LATİF ÇAKIROĞLU

Trabzon ili Hayrat ilçesi Pazarönü Mahallesi;109 ada 10 nolu parselin 1330,23 m2 olan eski yüzölçümünün iptal edilerek yeniden yapılan ölçülerinden elde edilen koordinatlarla hesaplanan yüzölçümünün 1319,58 m2 olarak, 109 ada 11 nolu parselin 1853,71 m2 olan eski yüzölçümünün iptal edilerek yeniden yapılan ölçülerinden elde edilen koordinatlarla hesaplanan yüzölçümünün 1876,85 m2 olarak, 109 ada 12 nolu parselin 482,74 m2 olan eski yüzölçümünün iptal edilerek yeniden yapılan ölçülerinden elde edilen koordinatlarla hesaplanan yüzölçümünün 541,84 m2 olarak, 109 ada 13 nolu parselin 2071,13 m2 olan eski yüzölçümünün iptal edilerek yeniden yapılan ölçülerinden elde edilen koordinatlarla hesaplanan yüzölçümünün 2017,64 m2 olarak, 109 ada 14 nolu parselin 1315,47 m2 olan eski yüzölçümünün iptal edilerek yeniden yapılan ölçülerinden elde edilen koordinatlarla hesaplanan yüzölçümünün 1297,36 m2 olarak düzeltilmesine,

- Kararın düzeltmeye tabi tutulan Trabzon ili Hayrat ilçesi Pazarönü Mahallesi 109 ada 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu parsellerin maliklerine tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılan düzeltmenin kaldırılması yönünde Trabzon Sulh Hukuk Mahkemesine dava açılabileceği, dava açılmaması halinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. maddesi uyarınca yapılan düzeltme işlemine ait bu karar kesinlik kazanacaktır.

- Kararın kesinleşmesi durumunda tapu sicil üzerinde ve pafta ile Fen klasöründe düzeltme işlemi yapılacaktır.

#ilangovtr Basın no ILN02303335