Güncelleme Tarihi:
T.C. TRABZON 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
11.09.2026
Sayı : 2025/285 Esas
Konu : GAİPLİK İLANI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile ALİ KELEŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilengaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
DAVALI: PENBE
Adres : PENBE - Gazipaşa Mah. Aralık Sok. No 1/1 Ortahisar/ TRABZON
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