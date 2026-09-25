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TRABZON 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TRABZON 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2026 00:00

T.C. TRABZON 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

11.09.2026

Sayı : 2025/285 Esas
Konu : GAİPLİK İLANI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile ALİ KELEŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilengaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
DAVALI: PENBE
Adres : PENBE - Gazipaşa Mah. Aralık Sok. No 1/1 Ortahisar/ TRABZON

 

#ilangovtr Basın no ILN02555320