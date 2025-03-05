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TRABZON 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TRABZON 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 00:00

T.C. TRABZON 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

11.02.2025

Sayı : 2025/130 Esas

Konu : Osman Durmuş gaipliği hk.

İ L A N

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen OSMAN DURMUŞ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 52804635902
ADI SOYADI : OSMAN DURMUŞ
BABA ADI : HAYRİ
ANA ADI : HAYRİYE
DOĞUM TARİHİ : 03/02/1933
DOĞUM YERİ : TRABZON
İKAMETGAH ADRESİ : Dolaylı Mah. Dolaylı Kayalık Küme Evleri No:25 Ortahisar/ TRABZON

#ilangovtr Basın no ILN02184421