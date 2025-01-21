TRABZON 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. TRABZON 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/113 Esas

DAVALI : 1-MOHAMMAD IBRAHIM YOUSEF AL-QAISI Sultantepe Mah. Selmanaga Bostanı Sk. Köse Apt. Blok No: 17/2 Üsküdar/ İSTANBUL

Davacı MOHAMMED MOHAMMED tarafından aleyhinize açılan Sözleşmenin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 13/05/2025 günü saat: 09:20 'da ön inceleme duruşmasına gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve bu davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçenizde gösterdiğiniz ve henüz sunmadığınız belgeleri mahkememize sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız aksi takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

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