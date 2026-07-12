TRABZON 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

TRABZON 3.SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Mahkememizin 2024/662 E., 2025/704 K. Sayılı dosyasında 67330145436 T.C. Kimlik numaralı miras bırakan İsmet Günan'a ait Trabzon 3.Noterliğince düzenlenen 30.11.1999 tarih ve 41088 yevmiye numaralı vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tespitine karar verilmiş olup, vasiyetnameye karşı bir itirazınızın bulunup bulunmadığı hususlarında beyanda bulunmanız, itirazınız var ise 1 yıllık yasal süresi içinde iptal davası açmanız, yasal süresi içerisinde iptal davası açmadığınız takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız, gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, tebliğden itibaren iki hafta içinde istinaf edilebileceği, tebligat yapılamayan mirasçı Mehmet Fatih GÜNAN'a gerekçeli karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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