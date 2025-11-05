TRABZON 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Güncelleme Tarihi:
İLAN
T.C. TRABZON 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
24/10/2025
Sayı : 2023/723 Esas
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen Selahattin DORUL hakkında bilgi sahibi olanların6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu 4721 sayılı TMK 'nın 33. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 69499070598
ADI SOYADI : SELAHATTİN DORUL
BABA ADI : İLYAS
ANA ADI : SAMİYE
DOĞUM TARİHİ : 15/04/1945
DOĞUM YERİ : YOMRA
NÜFUSA KAYITLI
OLDUĞU YER : TRABZON İli, ARSİN İlçesi, YOLÜSTÜ Mah./Köyü, Cilt No:26 Hane No:22'de n.k
NOT: BU BELGE 5070 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE UYAP SİSTEMİ ÜZERİNDEN ELEKTRONİK OLARAK İMZALANMIŞTIR.
#ilangovtr Basın no ILN02326006