TRABZON 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. TRABZON 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

24/10/2025

Sayı : 2023/723 Esas

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen Selahattin DORUL hakkında bilgi sahibi olanların6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu 4721 sayılı TMK 'nın 33. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 69499070598

ADI SOYADI : SELAHATTİN DORUL

BABA ADI : İLYAS

ANA ADI : SAMİYE

DOĞUM TARİHİ : 15/04/1945

DOĞUM YERİ : YOMRA

NÜFUSA KAYITLI

OLDUĞU YER : TRABZON İli, ARSİN İlçesi, YOLÜSTÜ Mah./Köyü, Cilt No:26 Hane No:22'de n.k

NOT: BU BELGE 5070 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE UYAP SİSTEMİ ÜZERİNDEN ELEKTRONİK OLARAK İMZALANMIŞTIR.

#ilangovtr Basın no ILN02326006