TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No: 2024/247 Esas Tapu kayıt maliki Dursun Çeliktürk'e ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Boztepe Mahallesi 416 ada 46 parsel sayılı 232,95m² yüz ölçümündeki taşınmazın 227,97 m²'lik kısmı, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 03/12/2024 - 10:45

2024/248 Tapu kayıt maliki Yalçın Yorulmaz'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Boztepe Mahallesi 856 ada 28 parsel sayılı 151,27m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 03/12/2024 - 10:50

2024/249 Tapu kayıt maliki Alaeddin Karaağaçlı ve Erkan Karaağaçlı 'ya ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Boztepe Mahallesi 857 ada 71 parsel sayılı 136,32m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamının, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 03/12/2024 - 10:55

2024/250 Tapu kayıt maliki Melike İLYASOĞLU'na ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Boztepe Mahallesi 856 ada 24 parsel sayılı 225,24 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 03/12/2024-10.30

2024/251 Tapu kayıt maliki Kasım UZUNLAR'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Boztepe Mahallesi 856 ada 67 parsel sayılı 149,41 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 03/12/2024-10.45

2024/252 Tapu kayıt maliki Kani KİBAR'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Boztepe Mahallesi 856 ada 26 parsel sayılı 209,92 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 03/12/2024-11.00

2024/253 Tapu kayıt maliki Abdulkadir Karaağaçlı, Bahadır Karaağaçlı, Feride Karaağaçlı, Hatuncuk Asma, Hayrettin Karaağaçlı, Kadir Karaağaçlı, Mehmet Karaağaçlı ve Tuğba CANOĞLU'na ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Boztepe Mahallesi 857 ada 70 parsel sayılı 169,48 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 03/12/2024-11.05

2024/254 Tapu kayıt malikleri Mehmet AKIN, Münevver PEKŞEN, Neşat BEKAR ve Nuray GÜR'e ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Boztepe Mahallesi 857 ada 72 parsel sayılı 100,40 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 03/12/2024-10.35

2024/255 Tapu kayıt malikleri Ali Kemal UZUNAHMETOĞLU, Bekir KÜÇÜKBEKİR, Hüseyin KÜÇÜKBEKİR, Kemal KÜÇÜKBEKİR, Kenan KÜÇÜKBEKİR ve Semra KÜÇÜKBEKİR'e ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Boztepe Mahallesi 856 ada 68 parsel sayılı 180,29 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 03/12/2024-10.40

2024/258 Tapu kayıt malikleri Trabzon Metro Turizm Ticaret ve Seyahat Limited Şirketi'ne ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Yalıncak/Merkez Mahallesi 143 ada 2 parsel sayılı 2.452,77 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 412,56 m²'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 19/12/2024-10.35

2024/259 Tapu kayıt malikleri Asiye Pak Atasoy, Aydanur Atasoy, Necla Atasoy, Nedime Atasoy, Ümmühan Yılmaz ve Zekeriya Atasoy'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Yalıncak/Merkez Mahallesi 143 ada 3 parsel sayılı 1.955,01 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 671,01 m²'lik kısmının Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 19/12/2024-10.38

2024/260 Tapu kayıt malikleri Emine KARAHALİLOĞLU'na ait Trabzon ili, Yomra ilçesi, Kaşüstü Mahallesi 281 ada 4 parsel sayılı 466,63 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 245,77 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 19/12/2024-10.40

2024/261 Tapu kayıt malikleri Arslantürk Yapı Malzemeleri Sanayi Anonim Şirketi, Sis-taş İnşaat Madencilik Hafriyat Nakliyat Hazır Beton Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Abdullah Ömer Kol, Adem Güven, Adem Halil, Ahmet Çebi, Ahmet Danışman, Ahmet İsmailçebioğlu, Ahmet Emre Hamzaçebi, Alaattin Çebi, Alaybey Akyıldız, Ali Boran, Ali Ekber Işık, Arzu Keleş, Aydan Koçaslan, Ayşe Akyüz, Ayşe Alim, Ayşe Aydın, Bahar Hatipoğlu, Buğra Hızarcı, Burhan Akyıldız, Cemre Hızarcı Kılıç, Cenk Tatar, Dilek Soydan Küçük, Dursun Ali Ayazoğlu, Ebru Şahin, Elif Başman, Emine Çebi, Emine Köksal, Fadime Akkaya Köse, Fahrettin Çebi, Filiz Yalçındağ, Gönül İslamoğlu, Hacer Arslantürk Şenyer, Hacı Hasan Çebi, Hadiye Aşık, Hakan Çebi, Hakan Kırkbir, Halil Sarı, Hatice Balaban, Hatice Davulcu, Havva Hacıhüseyinoğlu, Havva Uçar Pulku, Hayati Suiçmez, Hediye Danışman, Hikmet Arslantürk, Hüseyin Şener İskender, İlknur Malkoç, İnci Bozyiğit, İsmail Arslantürk, Kamuran Ortahisar, Leyla Nur Civelek, Mahmut Filizfidanoğlu, Mahmut Özen, Mehmet Balaban, Mehtap Temizkan Sarı, Melek Yakupoğlu, Meliha Büyükaydın, Merih Durukan, Mualla Çebi, Muhammet Kol, Muhammet Şehitoğlu, Murat Akbayrak, Murat Aliyazıcıoğlu, Mustafa Hızarcı, Mustafa Yılmaz, Nagihan Yaylı, Nazlı Küçükosman, Oğuz Arslantürk, Özgür Demirci, Rabiye Hızarcı, Recep Yakuphan, Rıfat Turhan, Saadet Yakupoğlu, Salih Akyıldız, Saliha Pançaoğlu Çiftcibaşı, Selahattin Kıvran, Selçuk Hızarcı, Selda Dilaver, Sema Gümüştaş, Serkan Hızarcı, Serpil Yücel, Süleyman Hızarcı, Tuğba Arslantürk, Yakup Şeyihoğlu, Zekeriya Özad, Zekiye Çebi, Zerrin Çebi ve Zeynel Yalçındağ'a ait Trabzon ili, Yomra ilçesi, Kaşüstü Mahallesi 223 ada 7 parsel sayılı 6.961,77 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 95,76 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 19/12/2024-10.33

2024/262 Tapu kayıt malikleri Ahmet Uzun, Emine Köroğlu, Emre Hızarcı, Fatma Özdemir, Hasan Uzun, İsa Hızarcı, Osman Çakmak, Salih Uzun, Saliha Çakmak, Selim Uzun, Serap Hızarcı, Serkan Hızarcı ve Sevgi Toplu'ya ait Trabzon ili, Yomra ilçesi, Kaşüstü Mahallesi 359 ada 1 parsel sayılı5.203,23 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 1.508,49 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 19/12/2024-10.45