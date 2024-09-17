T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak terkinine ve tesciline yönelik kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Merkez Şubesi’ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lik kısımlarının Karayolları Genel Müdürlüğü adına tesciline ve yol olarak terkinine karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Dosya No: 2024/196 Esas Tapu kayıt malikleri Ahmet Metin ÖRS, Aygün SÜRMEN, Duygu HAYALİ, Fatih OFLUOĞLU, Hakan ÖRS, Hasan OFLUOĞLU, Hilal ÖZALP, Kemal Orhan OFLUOĞLU, Oğuzhan ÖRS, Oya DEDEOĞLU, Ömer Faruk OFLUOĞLU,Özbakır OFLUOĞLU, Özçelik OFLUOĞLU, Selçuk ABDİK, Selma KAHRAMAN, Sevgi ERSAN, Tuğçe KABİL, Ünsal OFLUOĞLU, Vicdan OFLUOĞLU ve Turkuaz Giyim Sanayi Kuyumculuk İnşaat Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Sanayi Mahallesi 388 ada 3 parsel sayılı 373,10 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 6,12 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 03/10/2024-09.20 2024/197 Esas Tapu kayıt malikleri Kırhan VARDALOĞLU, Mithat VARDALOĞLU ve Zekeriya VARDALOĞLU'na ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Sanayi Mahallesi 2299 ada 28 parsel sayılı 366,78 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 344,92 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 03/10/2024-09.25 2024/198 Esas Tapu kayıt maliki Muhammet Ali AZAK'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Sanayi Mahallesi 624 ada 23 parsel sayılı 178,31 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 169,76 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 03/10/2024-09.20

#ilangovtr Basın no ILN02090385